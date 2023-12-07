Χωρίς τρένα θα μείνει η Γερμανία από απόψε στις 22:00 έως και αύριο, Παρασκευή, την ίδια ώρα, καθώς το συνδικάτο των μηχανοδηγών (GDL)συνεχίζει τις κινητοποιήσεις του στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη νέα κλαδική σύμβαση.

Η 24ωρη απεργία, η τέταρτη κινητοποίηση για το 2023 - και η τελευταία έως τις 7 Ιανουαρίου, όπως διαβεβαίωσαν οι συνδικαλιστές-, αναμένεται να επηρεάσει όλες τις υπεραστικές σιδηροδρομικές μετακινήσεις, αλλά και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Στο Βερολίνο και στο Αμβούργο απεργούν και πολλοί μηχανοδηγοί στα αστικά τρένα (S-Bahn).

Τα περισσότερα προβλήματα αναμένονται στη νότια Γερμανία, η οποία αντιμετωπίζει ακόμη τις συνέπειες της έντονης χιονόπτωσης των προηγούμενων ημερών.

Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (DB) έχουν ανακοινώσει έκτακτο πρόγραμμα λειτουργίας για το διάστημα της κινητοποίησης, με λίγα αλλά μεγαλύτερα τρένα, αναμένουν ωστόσο «τεράστια και εκτεταμένα προβλήματα», ειδικά στη Βαυαρία. Καλούν μάλιστα τους επιβάτες να ενημερώνονται πριν μεταβούν στους σταθμούς και να επιλέξουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ενώ προσφέρουν δωρεάν αλλαγή εισιτηρίων.

Η νέα κινητοποίηση πραγματοποιείται δύο εβδομάδες μετά την αποχώρηση του συνδικάτου από τις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, κάνοντας λόγο για «αποτυχία».

Το συνδικάτο διεκδικεί περικοπή των ωρών εργασίας από 38 σε 35 την εβδομάδα με πλήρεις αποδοχές, μηνιαία αύξηση 555 ευρώ στους μισθούς και «επίδομα πληθωρισμού». Η εργοδοσία αντιπροτείνει αυξήσεις 11% για τους επόμενους 32 μήνες. Το αποτέλεσμα της εσωτερικής ψηφοφορίας των μελών του GDL για την έγκριση των προτάσεων της ηγεσίας του αναμένεται στις 19 Δεκεμβρίου. Οι απεργίες πρέπει να εγκριθούν από το 75% των μελών του συνδικάτου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

