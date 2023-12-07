Περίπου 100 φοιτητές από το πανεπιστήμιο Sciences Po στο Παρίσι έχουν καταλάβει το ιστορικό κτίριο του φυτωρίου της γαλλικής ελίτ από το βράδυ της Τετάρτης ζητώντας την παραίτηση του διευθυντή του Ματιάς Βισερά, ο οποίος ανακρίθηκε από την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

«Η κατάληψη ψηφίστηκε χθες δια ανάτασης των χεριών κατά τη διάρκεια μιας γενικής συνέλευσης που συγκέντρωσε μεταξύ 250 και 300 φοιτητές», έπειτα από κάλεσμα των φοιτητικών ενώσεων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ινες Φοντενέλ της Φοιτητικής Ένωσης.

Σήμερα το πρωί το κτίριο βρισκόταν ακόμη υπό κατάληψη από περίπου 100 φοιτητές

Ο Βισερά και η σύντροφός του Ανισά Μπονφόν, που αλληλοκατηγορήθηκαν για ενδοοικογενειακή βία, προσήχθησαν την Κυριακή το βράδυ πριν αφεθούν ελεύθεροι τη Δευτέρα. Η εισαγγελία του Παρισιού διέταξε προανάκριση.

Ο διευθυντής του Sciences Po Paris έγραψε την Τρίτη σε μαθητές, καθηγητές, εργαζόμενους και μέλη των συμβουλίων του ιδρύματος για να τους διαβεβαιώσει ότι «ακούει πώς αισθάνονται» και ότι «θα τους συναντήσει πολύ σύντομα».

Περίπου 50 φοιτητές είχαν ήδη αποκλείσει την είσοδο στο ιστορικό κτίριο Sciences Po Paris το πρωί της Τρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των φοιτητών, «η συνεχιζόμενη παρουσία του στην κορυφή του ιδρύματός μας συνιστά προσβολή για όλα τα θύματα της έμφυλης και σεξουαλικής βίας».

Στη Sciences Po Paris φοιτούν περίπου 15.000 φοιτητές, οι μισοί από τους οποίους είναι ξένοι και το 25% υπότροφοι.

Παρότι συχνά παρουσιάζεται ως το εργοστάσιο της γαλλικής ελίτ, το πανεπιστήμιο Sciences Po Paris έχει καταγράψει σκάνδαλα που αφορούν τους επικεφαλής του για περίπου δέκα χρόνια, χωρίς προς το παρόν να έχει αλλοιωθεί το ακαδημαϊκό κύρος του.

Ο Ματιάς Βισερά ανέλαβε επικεφαλής του Sciences Po Paris τον Νοέμβριο του 2021 παραλαμβάνοντας από τον Φρεντερίκ Μιόν, ο οποίος αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον Φεβρουάριο του ίδιου έτους επειδή απέκρυψε υποψίες αιμομιξίας που αφορούσαν τον διάσημο αναλυτή, συνταγματολόγο και πρώην ευρωβουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ολιβιέ Ντιαμέλ.

Ο Ντιαμέλ ήταν τότε πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Πολιτικών Επιστημών (FNSP) που εποπτεύει το Sciences Po Paris.

Πρώην φοιτητής του Sciences Po, από το οποίο αποφοίτησε το 2000, ο Ματιάς Βισερά υπήρξε συμφοιτητής του προέδρου της χώρας Εμανουέλ Μακρόν στην Εθνική Σχολή Διοίκησης (ENA), το εμβληματικό ίδρυμα του ανώτερου δημόσιου τομέα.

Λίγο μετά την άφιξή του ως επικεφαλής του Science Po, διακήρυξε ότι η "απόλυτη προτεραιότητά" του θα ήταν η αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Πηγή: skai.gr

