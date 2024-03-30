Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε χθες το βράδυ ότι εάν η Ουκρανία δεν λάβει την υποσχεθείσα αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, η οποία έχει μπλοκαριστεί λόγω διαφωνιών στο Κογκρέσο, οι ένοπλες δυνάμεις της θα πρέπει να οπισθοχωρήσουν "με μικρά βήματα".

"Εάν δεν υπάρχει αμερικανική υποστήριξη, αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε αεροπορική άμυνα, δεν έχουμε πυραύλους Patriot, ούτε παρεμβολές για ηλεκτρονικό πόλεμο, ούτε βλήματα πυροβολικού των 155 χιλιοστών", δήλωσε στην εφημερίδα Washington Post.

"Αυτό σημαίνει ότι θα πάμε πίσω, θα υποχωρήσουμε, βήμα βήμα, με μικρά βήματα", δήλωσε. "Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μην υποχωρήσουμε".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

