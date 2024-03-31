Ρουμανία και η Βουλγαρία έγιναν από σήμερα τα μεσάνυχτα τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας το 28ο και το 29ο μέλος του χώρου της Ζώνης Σένγκεν μετά από 13 χρόνια αναμονής, με την ελεύθερη μετακίνηση ωστόσο στα χερσαία σύνορα, να εξαιρείται.

Ο λόγος για το τελευταίο, το βέτο της Αυστρίας, και την αδιάλλακτη στάση που κράτησε στην ΕΕ, λόγω του φόβου εισροής αιτούντων άσυλο από αυτές τις δύο αυτές χώρες, τις φτωχότερες στην ΕΕ.

Πηγή: skai.gr

