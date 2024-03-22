Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι νεκροί συνολικά από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 74.298 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Τις τελευταίες 24 ώρες, 82 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

