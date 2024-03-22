Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι νεκροί συνολικά από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Λογαριασμός
Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί συνολικά από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Τις τελευταίες 24 ώρες, 82 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο.

Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 74.298 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Παλαιστίνη Νεκροί
