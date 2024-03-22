Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι νεκροί συνολικά από ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα

Τουλάχιστον 32.070 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 74.298 έχουν τραυματιστεί σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας από τις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.
Τις τελευταίες 24 ώρες, 82 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με το υπουργείο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Μακελειό σε προάστιο της Μόσχας από επίθεση ενόπλων σε συναυλιακό χώρο: Τουλάχιστον 40 νεκροί και 100 τραυματίες
- «Oμαδικός τάφος» με σορούς τουλάχιστον 65 μεταναστών εντοπίστηκε στη νοτιοδυτική Λιβύη
- Νέα ψηφοφορία για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα μετά το βέτο της Ρωσίας και της Κίνας στο αμερικανικό σχέδιο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.