Ρωσία: Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή της μητέρας του Ναβάλνι για ακατάλληλη ιατρική περίθαλψη στον γιο της

Δικαστήριο απέρριψε την αγωγή που είχε καταθέσει η μητέρα του εκλιπόντος αρχηγού της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι κατά της αποικίας κρατουμένων στον Αρκτικό κύκλο όπου πέθανε, επειδή όπως ισχυρίσθηκε δεν ήταν ο ίδιος ο Ναβάλνι ενάγων, ανέφερε σήμερα στενός συνεργάτης του.

Ο Ιβάν Ζντάνοφ, πρώην σύμβουλος του Ναβάλνι, είπε ότι το δικαστήριο στην μικρή πόλη Λαμπιτνάνγκι, κοντά στην αποικία κρατουμένων απέρριψε την αγωγή με το επιχείρημα ότι ενάγων έπρεπε να είναι ο ίδιος ο Ναβάλνι.

«Ο Αλεξέι είχε καταθέσει πολλές φορές αγωγές για μη παροχή ιατρικής περίθαλψης στις αποικίες κρατουμένων. Τις απέρριπταν» έγραψε ο Ζντάνοφ σε ανάρτηση του στο Telegram. «Τώρα που τον σκότωσαν, απορρίπτουν την αγωγή της οικογένειας του με προσβλητικές διατυπώσεις».

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, αναφερόμενη στην απόφαση του δικαστηρίου, δήλωσε σήμερα ότι το δικαστήριο απέρριψε την αγωγή κατά των φυλακών στις οποίες πέθανε ο σύζυγος της επειδή θα έπρεπε να παρουσιάσουν βίντεο και άλλες πληροφορίες για τις συνθήκες του θανάτου του.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, ανέφερε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, ότι πιστεύει ότι η υπόθεση έκλεισε επειδή οι αρχές των φυλακών θα έπρεπε να παρουσιάσουν λεπτομερείς πληροφορίες για το τι συνέβη στις 16 Φεβρουαρίου, την μέρα δηλαδή που εκλιπών σύζυγός της, ανακοινώθηκε ότι πέθανε.

Η οικογένεια και οι υποστηρικτές του Ναβάλνι κατηγόρησαν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι έβαλε να τον σκοτώσουν, μια κατηγορία που το Κρεμλίνο απέρριψε με οργή. Ο Ναβάλνι είχε επιβιώσει μετά από μια δηλητηρίαση με νευροπαραλυτικό παράγοντα της σοβιετικής εποχής στη Ρωσία το 2020 και μετά από χρόνια σκληρής μεταχείρισης στη φυλακή, συμπεριλαμβανομένων μακρών περιόδων απομόνωσης.

Οι ρωσικές αρχές των φυλακών δήλωσαν ότι ο 47χρονος Ναβάλνι είχε χάσει τις αισθήσεις του και πέθανε στις 16 Φεβρουαρίου μετά από έναν περίπατο έξω από τη φυλακή «Πολικός Λύκος», όπου εξέτιε ποινή κάθειρξης τριών δεκαετιών.

Η ομάδα του Ναβάλνι δήλωσε αργότερα ότι το πιστοποιητικό θανάτου του ανέφερε ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

Η μητέρα του Ναβάλνι Λουντμίλα Ναβάλναγια είχε μεταβεί στην πόλη Αάλεκχαρντ της Αρκτικής 2.000 χιλιόμετρα από την Μόσχα, λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου του , όπου όπως είχε δηλώσει η ίδια, οι ανακριτές αρνούνταν να της παραδώσουν τη σορό από το τοπικό νεκροτομείο μέχρι να συμφωνήσει να τον θάψει χωρίς να γίνει δημόσια κηδεία

Οι αρχές στη συνέχεια παρέδωσαν την σορό του Ναβάλνι, η κηδεία του οποίου, έγινε στην Μόσχα, όπου χιλιάδες υποστηρικτές του παρακολούθησαν την σύντομης διάρκειας εξόδιο ακολουθία, εναποθέτοντας στην συνέχεια λουλούδια στον τάφο του, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις του Κρεμλίνου να μην προβούν σε μεγάλες συγκεντρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

