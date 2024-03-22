Η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια αναμένει από τις ευρωπαϊκές δημοκρατίες να δώσουν μεγαλύτερη ελπίδα και υποστήριξη στους ανθρώπους στην πατρίδα της, εάν πρόκειται να δοθεί τέλος στην καταπίεση εκεί.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να δείξουν στους Λευκορώσους ότι δεν είναι ξεχασμένοι και ότι ανήκουν στον δημοκρατικό κόσμο, δήλωσε σήμερα η Τιχανόφσκαγια σε φόρουμ στο λιθουανικό κοινοβούλιο στο Βίλνιους, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων BNS.

Σύμφωνα με την Τιχανόφκσαγια, η οποία οδηγήθηκε στην εξορία από τον αυταρχικό πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο το 2020, οι άνθρωποι που ζουν υπό καταπίεση επί τόσα χρόνια χρειάζονται μια «θετική ατζέντα».

Ωστόσο, είπε ότι οι ηγέτες των δημοκρατικών ευρωπαϊκών χωρών ήταν απρόθυμοι να στείλουν θετικά μηνύματα στον λαό της Λευκορωσίας ότι είναι ευπρόσδεκτοι και ότι η πόρτα είναι ανοιχτή γι' αυτούς.

«Ο λαός της Λευκορωσίας είναι απογοητευμένος από αυτό», δήλωσε η 41χρονη Τιχανόφσκαγια, η οποία ζει τώρα στη Λιθουανία.

Ο Λουκασένκο κυβερνά την πρώην σοβιετική δημοκρατία από το 1994 και είναι στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Όταν διεκδίκησε την επανεκλογή του στην προεδρία για έκτη φορά το 2020, η αντιπολίτευση ήταν πεπεισμένη ότι η αντίπαλός του, η Τιχανόφσκαγια, είχε στην πραγματικότητα κερδίσει τις εκλογές.

Ο ίδιος ο Λουκασένκο ανακήρυξε τον εαυτό του νικητή και οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας που επακολούθησαν κατεστάλησαν με βάναυσο τρόπο. Όπως και η Τιχανόφσκαγια, πολλά μέλη της αντιπολίτευσης ζουν έκτοτε εξόριστα στο εξωτερικό.

«Οι πάντες είναι στόχος του καθεστώτος, επειδή το καθεστώς θέλει να τιμωρεί όποιον αμφισβητεί τον δικτάτορα» δήλωσε η Τιχανόφσκαγια στο φόρουμ στο Βίλνιους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

