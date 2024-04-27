Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ινδονησία: Ισχυρότατος σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο νησί Ιάβα

Ο σεισμός στην Ινδονησία είχε εστιακό βάθος 65 χλμ

Ινδονησία

 Ισχυρότατη σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 65 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ινδονησία ρίχτερ Σεισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark