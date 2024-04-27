Ισχυρότατη σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 65 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.