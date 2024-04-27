Ισχυρότατη σεισμική δόνηση, μεγέθους 6,3 Ρίχτερ, σημειώθηκε σήμερα Σάββατο στο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, ανακοίνωσε το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).
Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 65 χλμ., σύμφωνα με το GFZ.
❗Update: #Earthquake (#gempa) M6.1 occurred 123 km S of #Banjaran (#Indonesia) 36 min ago (local time 23:29:51). Info at:— EMSC (@LastQuake) April 27, 2024
📱https://t.co/IbUfG7TFOL
🌐https://t.co/P6MG9AGXQK
🖥https://t.co/nGg41Msmpg pic.twitter.com/qp9nv5dKuf
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
