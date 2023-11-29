Όταν η Μία Λέιμπεργκ, μια 17χρονη Ισραηλινή, απελευθερώθηκε χθες, εμφανίστηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες κρατώντας στην αγκαλιά της αυτό που μάλλον αποτέλεσε μια τεράστια βοήθεια για εκείνη κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας της: τη μικρή σκυλίτσα της Μπέλα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισραηλινής εφημερίδας Israel Hayom, ο Μος Λέιμπεργκ, ο πατέρας της Μία, αναζητούσε εδώ και πολύ καιρό το ζώο, έπειτα από την επίθεση στο νότιο Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου, της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία έπιασε ομήρους περίπου 240 ανθρώπους, μεταξύ αυτών την κόρη του.

Προτού αρχίσει να ελπίζει ότι η Μία και η Μπέλα είχαν οδηγηθεί μαζί στη Λωρίδα της Γάζας και ότι η έφηβη θα είχε επομένως μαζί της μια πραγματική παρηγοριά.

Η εφημερίδα γράφει ότι το κορίτσι, μαζί με τη μητέρα του, είχαν επισκεφθεί το σπίτι της θείας της παρέα με τη μικρή σκυλίτσα της, στο κιμπούτς Νιρ Γιτζχάκ, όταν τις έπιασαν ομήρους. Οι τρεις γυναίκες απελευθερώθηκαν χθες.

Η τύχη του ζώου δεν είχε αποκαλυφθεί παρά μόνο όταν εμφανίστηκε χθες το βράδυ στην αγκαλιά της Μίας, περιστοιχισμένη από δύο κουκουλοφόρους, μέλη των δύο παλαιστινιακών ισλαμιστικών κινημάτων, της Χαμάς από τη μία και της Ισλαμικής Τζιχάντ από την άλλη, τη στιγμή που την παρέδιδαν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

🔴Hamas, Mia Leimberg'i ve köpeğini Kızılhaç'a teslim etti. pic.twitter.com/vZGre81Vb1 — THS haber ajansı (@temmuzhaber) November 28, 2023

Η φωτογραφία βρέθηκε στο πρωτοσέλιδο μίας από τις μεγαλύτερες ισραηλινές εφημερίδες σήμερα.

Η Μπέλα, όπως φαίνεται, έμεινε με τη Μία καθόλη τη διάρκεια των 7 εβδομάδων της κράτησής της στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

