Η δικαιοσύνη στο Κολοράντο αποφαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει δικαίωμα να συμμετάσχει σε καμιά εκλογική διαδικασία

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο έκρινε χθες Τρίτη πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία, εξαιτίας των πράξεών του μετά τις εκλογές του 2020, διατάσσοντας να αποσυρθεί το όνομά του από τα ψηφοδέλτια ενόψει της εσωκομματικής διαδικασίας των Ρεπουμπλικάνων στη συγκεκριμένη πολιτεία για την ανάδειξη του υποψηφίου τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου του 2024.

Το πολιτειακό Ανώτατο Δικαστήριο επιβεβαίωσε απόφαση δικαστηρίου τον Νοέμβριο σε πρώτο βαθμό που αποφαινόταν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ διέπραξε «ανταρσία» την 6η Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του επιτέθηκαν στο Καπιτώλιο, ενώ έκρινε πως το Άρθρο 3 της 14ης Τροπολογίας του Συντάγματος είναι εφαρμοστέο στην υπόθεση του τότε προέδρου. Ωστόσο ανέστειλε την εφαρμογή της απόφασης αυτής ως την 4η Ιανουαρίου, ώστε να δώσει περιθώριο για ενδεχόμενη προσφυγή στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο ως τότε.

Ο μεγιστάνας είναι ο πρώτος υποψήφιος στην αμερικανική ιστορία που κρίνεται από δικαστήριο πως δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα δυνάμει της εξ ορισμού σπάνια χρησιμοποιούμενης τροπολογίας αυτής. Το κείμενο στερεί από όποιους ενέχονται σε «ανταρσία ή στάση» το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Το Ανώτατο Δικαστήριο επικαλέστηκε την υποκίνηση της επίθεσης οπαδών του κ. Τραμπ στην έδρα του αμερικανικού Κογκρέσου και τη διέγερση στη βία εναντίον της αμερικανικής κυβέρνησης.

Μολονότι η απόφαση αφορά επί του παρόντος μόνο την εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων στην πολιτεία (5η Μαρτίου), ίσως αποδειχθεί καθοριστική ευρύτερα.

Στη δικαιοσύνη προσέφυγαν ψηφοφόροι στην πολιτεία —παραδοσιακό προπύργιο των Δημοκρατικών—, με την υποστήριξη της οργάνωσης Citizens for Responsibility and Ethics in Washington («Πολίτες υπέρ της Υπευθυνότητας και της Δεοντολογίας στην Ουάσιγκτον»). Επιχειρηματολόγησαν πως ο κ. Τραμπ πρέπει να τεθεί εκτός εκλογικής διαδικασίας διότι υποκίνησε την επίθεση οπαδών του στο Κογκρέσο, προκειμένου να εμποδιστεί η διαδικασία μεταβίβασης της εξουσίας στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν μετά τη νίκη του τελευταίου τις εκλογές του 2020.

Ο κ. Τραμπ είναι πρακτικά σίγουρο πως θα προσφύγει στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο. Η ομάδα του έχει καταδικάσει επανειλημμένα τις προσφυγές με την επίκληση της 14ης Τροπολογίας, που αποτελεί κατ’ αυτήν απόπειρα να στερηθούν εκατομμύρια Αμερικανοί την επιλογή να ψηφίσουν τον υποψήφιο που επιθυμούν.

Συνήγορος του Ρεπουμπλικάνου επιχειρηματολόγησε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κολοράντο πως τα γεγονότα στο Καπιτώλιο δεν ήταν αρκετά σοβαρά για να χαρακτηριστούν ανταρσία ή στάση, ότι η ομιλία του πρώην προέδρου ενώπιον υποστηρικτών του στην Ουάσιγκτον πριν από την επίθεση προστατευόταν από το δικαίωμά του στην ελευθερία του λόγου, που είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, και ότι το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία να στερήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ το δικαίωμα να είναι υποψήφιος.

Στην περίπτωση που η απόφαση φθάσει πράγματι στο ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, οι συντηρητικοί δικαστές έχουν αποφασιστική πλειοψηφία (6-3) σε αυτό· τρία μέλη του είχαν άλλωστε διοριστεί από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

