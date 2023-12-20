Πιθανόν ήδη εκτός Ιταλίας ο φερόμενος ως δολοφόνος της 27χρονης Βανέσας

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Stampa, o άνδρας που φέρεται να δολοφόνησε την εικοσιεπτάχρονη Ιταλίδα Βανέσα Μπαλάν πιθανόν έχει ήδη εγκαταλείψει την Ιταλία.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Κοσοβάρος, σαράντα ενός ετών, ο οποίος, όπως διέρρευσε από την αστυνομία, φέρεται να δολοφόνησε την άτυχη κοπέλα με τουλάχιστο επτά μαχαιριές στον θώρακα, χθες το πρωί ανήρτησε φωτογραφία στο διαδίκτυο, στην οποία έμοιαζε να βρίσκεται με το αυτοκίνητό του κοντά στα σύνορα Ιταλίας-Σλοβενίας.

Η γυναίκα εργαζόταν ως ταμίας σε σούπερ μάρκετ έξω από το Τρεβίζο της βορειοανατολικής Ιταλίας και πριν από δύο μήνες είχε καταγγέλει τον φερόμενο ως δράστη για εισβολή στην προσωπική της ζωή και κατατρεγμό της ακόμη και στον χώρο εργασίας της («stalking»).

Η Βανέσα Μπαλάν, διευκρινίσθηκε από τις ιταλικές αρχές ήταν μητέρα παιδιού τεσσάρων ετών και έγκυος τριών μηνών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

