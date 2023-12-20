Στην Αίγυπτο ο ηγέτης της Χαμάς για συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός - Ο Ισλαμικός Τζιχάντ δημοσιεύει βίντεο με ομήρους

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια αναμένεται να ταξιδέψει στην Αίγυπτο την Τετάρτη, για συνομιλίες που θα αφορούν την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την ανταλλαγή κρατουμένων με το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα πηγή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ο Χανίγια, που έχει τη βάση του στο Κατάρ, θα μεταβεί επικεφαλής αντιπροσωπείας "υψηλού επιπέδου" της Χαμάς στην Αίγυπτο, όπου θα έχει συνομιλίες με τον αρχηγό της αιγυπτιακής υπηρεσίας πληροφοριών Αμπάς Κάμελ, "για να σταματήσει η επιθετικότητα και ο πόλεμος προκειμένου να ετοιμαστεί μια συμφωνία για την απελευθέρωση κρατουμένων, για να τεθεί τέλος στην πολιορκία που επιβλήθηκε στη Λωρίδα της Γάζας", είπε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας Άσραφ αλ Κίντρα ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 100 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τις ισραηλινές επιθέσεις την Τρίτη στη Γάζα, και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν.

Στο μεταξύ, η παλαιστινιακή οργάνωση Ισλαμικός Τζιχάντ έδωσε την Τρίτηστη δημοσιότητα βίντεο που δείχνει δύο Ισραηλινούς ομήρους, εν ζωή, ανάμεσα στους 129 που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, να παρακαλούν για την απελευθέρωσή τους.

Στο βίντεο των Ταξιαρχιών Αλ-Κουντς, της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό τους στο Telegram, οι δύο άνδρες εμφανίζονται ο ένας μετά τον άλλο και ζητούν να αυξηθεί η πίεση στις ισραηλινές αρχές για να καταστεί δυνατή η απελευθέρωσή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

