Ο κυβερνήτης της Φλόριντας Ρον ΝτεΣάντις έριξε καρφιά χθες Παρασκευή εναντίον του συνυποψήφιου για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα επιχειρούσε «να απονομιμοποιήσει τα αποτελέσματα» σε περίπτωση που έχανε μια πολιτεία όπως την Άιοβα ή το Νιου Χάμσιρ τον επόμενο μήνα.

«Εάν ο Τραμπ χάσει, θα κάνει λόγο για κλοπή… χωρίς αμφιβολία», είπε ο ΝτεΣάντις σε προεκλογική εκδήλωση στο Κόνκορντ του Νιου Χάμσιρ. Βίντεο από τη συγκεκριμένη εκδήλωση δημοσιοποίησε στα κοινωνικά δίκτυα η ηλεκτρονική έκδοση του Fox News.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να είναι φαβορί τόσο στην Άιοβα, όπου διεξάγονται προκριματικές για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων στις 15 Ιανουαρίου, όσο και στο Νιου Χάμσιρ, όπου θα διεξαχθούν μια εβδομάδα αργότερα. Το προηγούμενο διάστημα ο ΝτεΣάντις είχε πυκνώσει τις προεκλογικές συγκεντρώσεις του σε αυτές τις δύο αμερικανικές πολιτείες, προσπαθώντας να αυξήσει τα ποσοστά του.

Σε πρόσφατες συνεντεύξεις, ο Ρον ΝτεΣάντις εμφανίστηκε κατηγορηματικός ότι ο Τραμπ έχασε δίκαια τις προεδρικές εκλογές του 2020, κάτι που ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εξακολουθεί να αμφισβητεί δημόσια. Σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ έχουν απαγγελθεί κατηγορίες τόσο από ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσινγκτον όσο και από το πολιτειακό δικαστήριο της Τζόρτζια για αδικήματα που συνδέονται με τις προσπάθειές του να υπονομεύσει την εκλογική διαδικασία.

Στην εκδήλωση της Παρασκευής στο Νιου Χάμσιρ, ο ΝτεΣάντις ανέφερε ότι ο Τραμπ έκανε λόγο για νοθεία όταν ηττήθηκε στις προκριματικές του 2016 στην Άιοβα από τον γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, κάτι που θεωρεί πιθανό να επαναλάβει στην περίπτωση που υποστεί νέα ήττα. «Νομίζω πως κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο, αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος θα το πιστέψει», είπε.

Κατηγόρησε επίσης τον Τραμπ, ο οποίος επιλέγει μεγάλες συγκεντρώσεις για τις ομιλίες του, ότι αποφεύγει να συζητά με ψηφοφόρους. «Πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκε επί σκηνής και δέχθηκε ερωτήσεις από ψηφοφόρους; Έχει κάνει κάτι τέτοιο στη διάρκεια αυτής της (προεκλογικής) εκστρατείας;», σημείωσε ο ΝτεΣάντις. «Πόσο συχνά υπήρξε πρόθυμος να απαντήσει σε δύσκολες ερωτήσεις;», συμπλήρωσε.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις έδειξαν ότι ο Ρον ΝτεΣάντις υπολείπεται κατά πολύ του Ντόναλντ Τραμπ στην Άιοβα, ενώ στο Νιου Χάμσιρ εμφανίζεται πίσω και από την πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Νίκι Χέιλι. Εφόσον επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις, ο Ρεπουμπλικάνος Ντόναλντ Τραμπ θα αναμετρηθεί ξανά με τον Δημοκρατικό Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

