Η απόλυτη ψευδαίσθηση η «πυρκαγιά» στον Πύργο του Μπλάκπουλ: Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Η αστυνομία και η πυροσβεστική του Λάνκασιρ στη ΒΔ Αγγλία ανακοίνωσαν ότι εν τέλει αυτό που φάνηκε να είναι πυρκαγιά στην κορυφή του ύψους 158 μέτρων μεταλλικού Πύργου του Μπλάκπουλ δεν ήταν παρά διχτυωτό ύφασμα χρώματος πορτοκαλί που τιναζόταν από τον δυνατό άνεμο που πνέει στην περιοχή.

Επισκέπτες του τουριστικού αξιοθέατου απομακρύνθηκαν επειγόντως το απόγευμα, όταν έγινε αντιληπτή η «φωτιά» και στο σημείο έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα της τοπικής υπηρεσίας του Λάνκασιρ, η ομάδα χειρισμού drone και αναρριχητική ομάδα διάσωσης.

Το τι ακριβώς συνέβαινε έγινε τελικά αντιληπτό από αστυνομικούς που επέβαιναν σε ελικόπτερο.

Παρόλα αυτά, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα στην είσοδο του Πύργου, με την κατηγορία της διατάραξης της ειρήνης, χωρίς να έχει διευκρινιστεί πώς η σύλληψη συνδέεται με το περιστατικό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.