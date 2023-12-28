Ο πρωθυπουργός Νικολάι Ντένκοφ δήλωσε σήμερα ότι η Αυστρία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία για την ένταξή τους στον χώρο Σένγκεν. Έπειτα από περίπλοκες διαπραγματεύσεις οι δύο χώρες κατέληξαν σε μια κατ’ αρχήν συμφωνία με την Αυστρία για την ένταξή τους στον χώρο Σένγκεν από αέρος και θαλάσσης, ως ένα πρώτο βήμα.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές θα συνδυαστούν με ουσιαστική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ με την Τουρκία και τη Σερβία, ώστε να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, είπε επίσης ο Ντένκοφ.

«Έπειτα από 12 χρόνια χωρίς μεγάλη πρόοδο, σήμερα μπορούμε να μας συγχαρούμε για αυτήν την αδιαμφισβήτητη επιτυχία της Βουλγαρίας», είπε ο Ντένκοφ.

Ο πρωθυπουργός, η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μαρίγια Γκάμπριελ και ο υπουργός Εσωτερικών Καλίν Στογιάνοφ θα παρουσιάσουν περισσότερες λεπτομέρειες στον Τύπο μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Κορίνα Γεωργίου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.