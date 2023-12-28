Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα κοντά στην κορυφή του Πύργου του Μπλάκπουλ, ενός εκ των πιο διάσημων αξιοθέατων της βόρειας Αγγλίας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει έξι πυροσβεστικά οχήματα της τοπικής υπηρεσίας του Λάνκασιρ, η ομάδα χειρισμού drone και αναρριχητική ομάδα διάσωσης.

Φωτογραφίες στο διαδίκτυο δείχνουν αστυνομικούς να συλλαμβάνουν έναν άνδρα στην είσοδο του Πύργου, χωρίς να έχει διευκρινιστεί αν η σύλληψη σχετίζεται με την πυρκαγιά.

Επισκέπτες του τουριστικού αξιοθέατου χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τους πυροσβέστες.

Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή, δηλαδή τη δημοφιλή προκυμαία του Μπλάκπουλ όπου δεσπόζει ο ύψους 158 μέτρων μεταλλικός πύργος.

Ο Πύργος του Μπλάκπουλ άνοιξε για το κοινό το 1894, έχοντας χτιστεί με έμπνευση τον Πύργο του Άιφελ στο Παρίσι.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσκολεύουν το έργο της πυρόσβεσης επιπλέον του μεγάλου ύψους στον οποίο καίει η φωτιά.

Firefighters are tackling a blaze at the top of Blackpool Tower. Six fire engines are currently at the scene and Lancashire Police are also in attendance. Photo Credit: Stan Stock pic.twitter.com/5jjhLWjW0W — BBC Lancashire (@BBCLancashire) December 28, 2023

