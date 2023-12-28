Ρωσία: Δίωξη σε 86χρονο ιερέα για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού

Εναντίον του 86χρονου ιερέα Βίκτορ Πιβοβάροφ από την πόλη Σλαβιάνσκα επί του Κουμπάν της περιοχής Κρασνοντάρ, στον οποίο είχε επιβληθεί παλαιότερα πρόστιμο επειδή θεωρήθηκε ότι «δυσφημούσε» τον ρωσικό στρατό με το κήρυγμα του, στοιχειοθετήθηκε ποινική υπόθεση επειδή «δυσφήμισε» εκ νέου τον ρωσικό στρατό. Σχετικές δηλώσεις έκανε ο ίδιος στον ιστότοπο Kafkaz.realii.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, αφορμή για την νέα δίωξη υπήρξε άρθρο του ιερέα στο οποίο καταδίκαζε τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τίτλο « Απάντηση στο ερώτημα που απασχολεί σήμερα τους πάντες: τι σημαίνει αυτός ο πόλεμος;».

«Ευθέως και ανοιχτά δηλώνω στην ανάκριση για την ανομία της σημερινής εξουσίας. Η νόμιμη εξουσία μπορεί να είναι είτε διάδοχος της νόμιμης εξουσίας ή εκλεγμένη από όλο τον λαό. Η σημερινή εξουσία είναι διάδοχος των μπολσεβίκων που έκαναν πραξικόπημα το 1917 και συνεχίζει το σατανικό τους έργο».

Ο ίδιος δήλωσε ότι δεν έχει δικηγόρο. Στην ανάκριση παρίστατο διορισμένος από τον ανακριτή δικηγόρος ο οποίος «καθ’ όλη την διάρκεια σιωπούσε». Στις 3 Οκτωβρίου οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στο κελί στο οποίο ζει. Οι υποστηρικτές του ιερέα υπέθεσαν ότι αυτό έγινε σε σχέση με τα αντιπολεμικά του κηρύγματά.

Τον Μάρτιο του 2023 του επιβλήθηκε πρόστιμο 40.000 ρουβλίων για «δυσφήμιση» του ρωσικού στρατού και για αντιπολεμικό κήρυγμα. Στην αστυνομία τον κατήγγειλε μια από τις πιστές, η οποία ποτέ άλλοτε δεν είχε επισκεφθεί την εκκλησία.

«Ήταν στην λειτουργία και άκουσε το κήρυγμα μου. Μάλιστα δεν μπορούσε να το ακούσει μέχρι τέλους… Φεύγει τρέχοντας και άρχισε να λέει: το κήρυγμα σας είναι πολιτικό, σας περιμένουν μεγάλα προβλήματα», δήλωσε ο ιερέας.

Ο Πιβοβάροφ κατέθεσε έφεση κατά της απόφαση του δικαστηρίου, ενώ τα χρήματα για την πληρωμή του προστίμου συγκέντρωσαν οι πιστοί της ενορίας του.

Ο Βίκτορ Πιβοβάροφ είναι αρχιεπίσκοπος της Σλαβικής και Νότιας-Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που δεν υπάγεται στην Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά ως μια από τις εναλλακτικές ορθόδοξες εκκλησίες, αναγνωρίζει την κανονικότητα της Ρωσικής Ορθόξης Εκκλησίας.

«Ο ίδιος γεννήθηκε το 1937 στο Αλτάι. Ο ποτέρας του σκοτώθηκε την πρώτη χρονιά του πολέμου και η μητέρα του έμεινε χήρα μεγαλώνοντας τέσσερα παιδιά.

«Eίναι γεγονός ότι από παιδί μισούσα τον μπολσεβικισμό. Είδα πως οι τσεκίστες (οι άνθρωποι της μυστικής αστυνομίας) κακοποιούσαν την μητέρα μου. Ορκίσθηκα να εκδικηθώ τον μπολσεβικισμό» δήλωσε σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Novaya gazeta Europe.

Μετά τον πόλεμο, τέλειωσε το επταετές σχολείο και ακολούθησε σπουδές σε μια τεχνική σχολή. Η ζωή του επηρεάσθηκε από έναν άνθρωπο της Εκκλησίας της Κατακόμβης, οι εκπρόσωποι της οποίας δεν αναγνώριζαν τη σοβιετική εξουσία και διενεργούσαν παράνομα λειτουργίες.

Το 1963 ο Βίκτορ Πιβοβάροφ άρχισε να φοιτά στην Ακαδημία Θεολογίας της Μόσχας από την οποία αργότερα αποβλήθηκε όταν ήταν στο τελευταίο έτος λόγω της αντιπολιτευτικής του δράσης. Έως την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης λειτουργούσε παράνομα, ασχολούνταν με την επισκευή των ναών και εικονοστασίων.

Στη συνέχεια, χειροτονήθηκε ιερέας της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στο εξωτερικό και το 2006 έλαβε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

