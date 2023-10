Η αντίδραση του Ισραήλ υπερβαίνει τα όρια της αυτοάμυνας, λέει ο Αλ Σίσι Κόσμος 17:12, 15.10.2023 linkedin

Στις δηλώσεις του κατά τη συνάντησή του με τον Μπλίνκεν στο Κάιρο, ο Πρόεδρος της Αιγύπτου είπε επίσης ότι απορρίπτει τη στοχοθέτηση αμάχων.