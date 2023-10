Σειρήνες ηχούν στο βόρειο Ισραήλ - Δεν θέλουμε πόλεμο στο βόρειο μέτωπο, δηλώνει ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας

Δεν ενδιαφέρεται να διεξάγει πόλεμο στο βόρειο μέτωπό του το Ισραήλ δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της χώρας την ώρα που οι ισραηλινές δυνάμεις ανακοινώνουν ότι πριν από λίγο εννέα ρουκέτες εκτοξεύθηκαν στο Ισραήλ από τον Λίβανο.

9 rockets were fired from Lebanon into Israeli territory.



The IDF Aerial Defense Array intercepted 5 rockets according to protocol.



The IDF is currently striking the launchsite in Lebanon.