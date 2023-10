Sky News: Το Ισραήλ άνοιξε ξανά την παροχή νερού στη Γάζα

Το Ισραήλ φέρεται να άνοιξε ξανά τους σωλήνες νερού στη νότια Γάζα μετά από μία εβδομάδα αποκλεισμού, μεταδίδει το Sky News.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου Τζέικ Σάλιβαν είπε σε συνέντευξή του στο CNN ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι τον ενημέρωσαν ότι το δίκτυο λειτουργεί και πάλι την τελευταία ώρα.

White House national security adviser Jake Sullivan said in a CNN interview on Sunday that Israeli officials have informed him that water pipes in southern Gaza have been turned back on.#Water | #Gaza | #Israelhttps://t.co/jZRlTCqJEO