Ο γιος και ο γαμπρός του Ερντογάν σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων στην Κωνσταντινούπολη (φωτογραφίες)

Ο γιος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμετείχε χθες σε μεγάλη φιλοπαλαιστινιακή πορεία στην Κωνσταντινούπολη, με συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ.

Ο Μπιλάλ Ερντογάν συνοδευόταν από τον πρώην υπουργό Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού και τον πρώην πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου Μουσταφά Σεντόπ.

Μάλιστα, στη διαδήλωση υπέρ της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη συμμετείχε και ο γαμπρός του Ερντογάν, Selçuk Bayraktar.

«Ας ξεκαθαρίσουμε την πλευρά μας, θα πρέπει τουλάχιστον να αφήσουμε τα συναισθήματά μας να ακουστούν», δήλωσε ο Μπιλάλ Ερντογάν στο Associated Press.

Ο φιλοιρανός δημοσιογράφος Babak Taghvaee έκανε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες του γιου και του γαμπρού του Ερντογάν στην πορεία.

These images are proof of #Turkey's support from #Hamas terrorist organization. Today, #Erdogan's son, Bilal who has had ties to #ISIL (left image) and his son-in-law, Selcuk Bayraktar, manufacturer of Bayraktar drones attended a pro-Hamas & anti-#Israel rally in #Istanbul. pic.twitter.com/O6UeWZJN8g