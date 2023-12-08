Λογαριασμός
Η αμήχανη στιγμή που ο Σούνακ και ο Ρούτε κλείνονται έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ και κανείς δεν υπήρχε να τους ανοίξει - Δείτε βίντεο

Όταν οι δύο ηγέτες κάνουν κίνηση για να μπουν μέσα στην Ντάουνινγκ Στριτ όταν διαπιστώνουν πως η πόρτα είναι κλειστή και κανείς δεν τους ανοίγει

Ρούτε σούνακ

Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε οι οποίοι συναντήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ για να συζητήσουν για διάφορα θέματα, όπως την παράνομη μετανάστευση.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου ο Ολλανδός πρωθυπουργός πλησίασε τον Βρετανό ομόλογό του, ο οποίος στεκόταν έξω από την εξώπορτα της Ντάουνινγκ Στριτ. Το ζευγάρι σφίγγει τα χέρια και ποζάρει για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Στη συνέχεια, κάνουν κίνηση για να μπουν μέσα στο κτίριο ωστόσο διαπιστώνουν πως η εξώπορτα είναι κλειστή. Τότε αρχίζουν να αναζητούν τρόπους για να ειδοποιήσουν το προσωπικό ώστε να ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μπροστινή πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ μπορεί να ανοίξει μόνο από μέσα και δεν έχει κλειδαριά από έξω, για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, το προσωπικό ασφαλείας είναι τοποθετημένο πίσω από την εξώπορτα 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλίζει πως δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα χωρίς την κατάλληλη άδεια».

Τελικά, κάποιος τους ανοίγει και οι δύο ηγέτες μπαίνουν επιτέλους μέσα.

Δείτε το στιγμιότυπο

