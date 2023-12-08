Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή είχαν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ και ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε οι οποίοι συναντήθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στο Νο10 της Ντάουνινγκ Στριτ για να συζητήσουν για διάφορα θέματα, όπως την παράνομη μετανάστευση.

Στο βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου ο Ολλανδός πρωθυπουργός πλησίασε τον Βρετανό ομόλογό του, ο οποίος στεκόταν έξω από την εξώπορτα της Ντάουνινγκ Στριτ. Το ζευγάρι σφίγγει τα χέρια και ποζάρει για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Στη συνέχεια, κάνουν κίνηση για να μπουν μέσα στο κτίριο ωστόσο διαπιστώνουν πως η εξώπορτα είναι κλειστή. Τότε αρχίζουν να αναζητούν τρόπους για να ειδοποιήσουν το προσωπικό ώστε να ανοίξει την πόρτα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μπροστινή πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ μπορεί να ανοίξει μόνο από μέσα και δεν έχει κλειδαριά από έξω, για λόγους ασφαλείας. Ως εκ τούτου, το προσωπικό ασφαλείας είναι τοποθετημένο πίσω από την εξώπορτα 24 ώρες το 24ωρο για να διασφαλίζει πως δεν μπορούν να εισέλθουν άτομα χωρίς την κατάλληλη άδεια».

Τελικά, κάποιος τους ανοίγει και οι δύο ηγέτες μπαίνουν επιτέλους μέσα.

Δείτε το στιγμιότυπο

Awkward moment Rishi Sunak and Dutch prime minister Mark Rutte cannot get into 10 Downing Street

Daily Mail Onlinehttps://t.co/9OQWahQQ8g pic.twitter.com/fE2YzyYgci — DataMan (@Datamanone) December 7, 2023

Πηγή: skai.gr

