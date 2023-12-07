Ρίσι Σούνακ: Το σχέδιο «Ρουάντα» θα λειτουργήσει

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας κάλεσε σήμερα το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα να ενωθεί για να υποστηρίξει το σχέδιό του για την απέλαση αιτούντων άσυλο στην Ρουάντα και προειδοποίησε τους συναδέλφους του Τόρις ότι, αν προχωρήσει σε περαιτέρω αυστηροποίησή του, το σχέδιο θα καταρρεύσει, την ώρα που το κόμμα ερίζει επί της νέας εκδοχής του νομοσχεδίου.

Ο Ρίσι Σούνακ βρίσκεται αντιμέτωπος με το μεγαλύτερο πολιτικό πρόβλημα της μονοετούς θητείας του καθώς προσπαθεί να αποτρέψει εξέγερση της δεξιότερης πτέρυγας των Τόρις που ζητά το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει από τις διεθνείς συνθήκες και να χαράξει την δική του μεταναστευτική πολιτική.

Η δεξιά πτέρυγα των Συντηρητικών ασκεί ασφυκτικές πιέσεις επί του βρετανού πρωθυπουργού για να αποκλεισθεί κάθε δυνατότητα προσφυγής αιτούντων άσυλο κατά των απελάσεων .

Λίγους μήνες πριν από τις βουλευτικές εκλογές ο Ρίσι Σούνακ βρίσκεται υπό την πίεση της δεξιάς πτέρυγας των Τόρις και την κατάσταση επιδείνωσε ακόμη περισσότερο η χθεσινή παραίτηση του υπουργού Μετανάστευσης Ρόμπερτ Τζένρικ με το επιχείρημα ότι η νέα εκδοχή του νομοσχεδίου δεν είναι αρκετά φιλόδοξη.

Καθώς ο πρωθυπουργός πασχίζει να περάσει το μεταναστευτικό σχέδιο από το κοινοβούλιο, ορισμένοι βουλευτές των Τόρις προβλέπουν ότι ο Ρίσι Σούνακ θα αντιμετωπίσει αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

Η πρώην υπουργός Μετανάστευσης Σουέλα Μπράβερμαν, εκπρόσωπος της δεξιάς πτέρυγας, ζήτησε με σημερινές της δηλώσεις από τον Ρίσι Σούνακ «να αλλάξει κατεύθυνση» και να τροποποιήσει το νομοσχέδιο «που είναι καταδικασμένο να αποτύχει».

Κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ σήμερα, ο Σούνακ εξέφρασε την πεποίθηση ότι το νομοσχέδιο για την απέλαση μεταναστών στην Ρουάντα «θα λειτουργήσει», ενώ προειδοποίησε ότι αν υπάρξει οποιαδήποτε νέα έκπτωση στο κεφάλαιο των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο νομοσχέδιο, η Ρουάντα θα αποχωρήσει από την συμφωνία «και τότε δεν θα έχουμε πια πού να στείλουμε κανέναν... Αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι είναι να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο».

«Θα τα απογειώσουμε αυτά τα αεροπλάνα. Θα αποθαρρύνουμε τους παράνομους μετανάστες να έρθουν εδώ και θα σταματήσουμε επιτέλους τα σκάφη» που διασχίζουν την Μάγχη, επέμεινε κατά την συνέντευξη Τύπου ο Ρίσι Σούνακ.

Το νομοσχέδιο κατατίθεται τρεις εβδομάδες αφού το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η Ρουάντα δεν είναι ασφαλής τόπος για να σταλούν οι άνθρωποι που φθάνουν στο βρετανικό έδαφος με μικρά σκάφη διασχίζοντας την Μάγχη και ότι το σχέδιο παραβιάζει το βρετανικό και το διεθνές δίκαιο.

Το κείμενο που παρουσιάσθηκε σήμερα στους βουλευτές είναι η τρίτη εκδοχή ενός επίμαχου νομοσχεδίου που κατατέθηκε αρχικά από τον Μπόρις Τζόνσον και έκτοτε έχει επανειλημμένως απορριφθεί από την δικαιοσύνη.

Σήμερα ο βρετανός πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι το κείμενο απαντά στις ανησυχίες του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

«Δεν θα επιτρέψω σε κανένα ξένο δικαστήριο να μπλοκάρει αυτές τις πτήσεις. Αν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου επιλέξει να επέμβει κατά της βούλησης του δικού μας κυρίαρχου κοινοβουλίου, θα κάνω ό,τι πρέπει ώστε να επιτραπούν αυτές οι πτήσεις», είπε ο Σούνακ.

Ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε κατά την συνέντευξη Τύπου ότι δεν θα μετατρέψει την ψηφοφορία για το νομοσχέδιο σε ψήφο εμπιστοσύνης σε μία προσπάθεια για την συσπείρωση των Τόρις, αφού η άρση της εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου θα άνοιγε τον δρόμο για πρόωρες εκλογές.

Η πρώτη ψηφοφορία επί του νομοσχεδίου θα διεξαχθεί στις 12 Δεκεμβρίου.

Πάντως, ορισμένοι βουλευτές του Συντηρητικού Κόμματος δηλώνουν για πρώτη φορά από την είσοδό του στην Ντάουνινγκ Στριτ πριν από έναν χρόνο ότι ο Ρίσι Σούνακ μπορεί να αντιμετωπίσει αμφισβήτηση της ηγεσίας του.

«Εχω μια αίσθηση deja vu», δήλωσε πολιτικός των Τόρις που υποστηρίζει εκών άκων το νομοσχέδιο προειδοποιώντας ότι όπως φάνηκε τον περασμένο χρόνο οι συνάδελφοί του μπορούν να είναι ανηλεείς στην εκπαραθύρωση ενός πρωθυπουργού.

Μέχρι στιγμής, μόνο η συντηρητική βουλευτής Αντρεα Τζένκινς έχει καλέσει δημόσια για την άρση της εμπιστοσύνης προς τον Σούνακ, αλλά η ίδια διευκρίνισε ότι υπάρχουν άλλοι έξι συνάδελφοί της που κάνουν το ίδιο αλλά ιδιωτικά.

Η Τζένκινς δήλωσε χθες ότι η παραίτηση του υπουργού Μετανάστευσης μπορεί να είναι «η προαναγγελία θανάτου» της ηγεσίας Σούνακ.

Για την πυροδότηση της διαδικασίας αμφισβήτησης της ηγεσίας των Τόρις, 53 από τους 350 συντηρητικούς βουλευτές στέλνουν επιστολές άρσης της εμπιστοσύνης στον πρόεδρο της Επιτροπής 1922.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.