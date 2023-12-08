Δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Γαλλία κατηγορούμενοι ότι εξαπάτησαν ηλικιωμένους και τους απέσπασαν χιλιάδες ευρώ για υποτιθέμενη αντιμετώπιση των κοριών.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Στρασβούργου, οι συλληφθέντες υπόσχονταν πως θα πήγαιναν στα σπίτια των θυμάτων τους, όπου θα προσέφεραν τις ψεύτικες υπηρεσίες τους έναντι υπέρογκων ποσών. Συνολικά κατάφεραν να εξαπατήσουν 48 άτομα, πολλά από αυτά γυναίκες άνω των 90 ετών.

Τους τελευταίους μήνες παρατηρείται αύξηση των περιστατικών με κοριούς σε ολόκληρη τη Γαλλία. Το θέμα έχει προκαλέσει ανησυχία σε όλη τη χώρα, με κυβερνητικά στελέχη να αναζητούν λύσεις για το πρόβλημα.

Πάντως, ειδικοί στον τομέα της υγείας έχουν προειδοποιήσει ότι τα πολλά περιστατικά έχουν προκαλέσει αύξηση των ψευδών ειδήσεων και αδικαιολόγητη υστερία.

Η απάτη στηνόταν ως εξή: Οι δράστες τηλεφωνούσαν στα θύματά τους και τους έλεγαν ότι είχαν βρεθεί κοριοί στη γειτονιά τους.

Στη συνέχεια επισκέπτονταν τα σπίτια παριστάνοντας τους υγειονομικούς υπαλλήλους και ψέκαζαν τους χώρους με σπρέι.

Επιπλέον, έδιναν και μια αλοιφή που έλεγαν ότι θα κρατούσε τα ζωύφια μακριά από το ανθρώπινο δέρμα. Η αλοιφή ήταν στην πραγματικότητα μια απλή κρέμα με άρωμα ευκαλύπτου.

Τα θύματα χρεώνονταν μεταξύ 300 και 2.100 ευρώ.

Η αστυνομία είχε λάβει εννέα καταγγελίες και τελικά οι ύποπτοι συνελήφθησαν καθώς έφευγαν από το σπίτι θύματος στο Στρασβούργο.

Πηγή: skai.gr

