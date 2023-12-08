Αρμενία- Αζερμπαϊτζάν: Συμφώνησαν να λάβουν «μέτρα» για να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους

Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν δεσμεύθηκαν χθες, Πέμπτη, να λάβουν «συγκεκριμένα μέτρα» για να αμβλύνουν τη μεταξύ τους ένταση, μια ανακοίνωση που χαιρέτισαν οι Βρυξέλλες και η Ουάσινγκτον, έπειτα από τρεις δεκαετίες συγκρούσεων για τον έλεγχο του Ναγκόρνο Καραμπάχ, το οποίο ανακατέλαβε τον Σεπτέμβριο το Μπακού.

Τις τελευταίες εβδομάδες οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο χωρών δεν προχωρούσαν, παρά τον δηλωμένο στόχο τους να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία.

Όμως χθες, Πέμπτη, έπειτα από συνομιλίες μεταξύ του υπουργικού συμβουλίου του πρωθυπουργού της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και αυτού του προέδρου του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, Μπακού και Γερεβάν εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση.

Το Αζερμπαϊτζάν και η Αρμενία δεσμεύθηκαν να λάβουν «συγκεκριμένα μέτρα με στόχο να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη», σύμφωνα με το κείμενο αυτό, και επανέλαβαν «την πρόθεσή τους να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους και να υπογράψουν ειρηνευτική συμφωνία».

Σε ένδειξη καλής θέλησης η Αρμενία ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητα της για τη διοργάνωση της Διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP29) και ότι στηρίζει αυτή του Αζερμπαϊτζάν.

Οι δύο χώρες επίσης συμφώνησαν να απελευθερώσουν 32 Αρμένιους αιχμαλώτους πολέμου με αντάλλαγμα δύο Αζέρους στρατιώτες.

«Μεγάλη πρόοδος»

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν «θα συνεχίσουν να συζητούν μέτρα για να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τα οποία θα ληφθούν στο άμεσο μέλλον, και ζητούν τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας», αναφέρει η κοινή τους ανακοίνωση.

Στο Χ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ χαιρέτισε χθες την κοινή αυτή ανακοίνωση και την απελευθέρωση των κρατουμένων, χαρακτηρίζοντάς τες «μεγάλη πρόοδο» και «πρωτοφανές άνοιγμα στον πολιτικό διάλογο».

«Οι σημερινές πρόοδοι είναι ένα στάδιο κλειδί. Τώρα ενθαρρύνω τους ηγέτες να οριστικοποιήσουν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσε ο Μισέλ.

Οι ΗΠΑ επίσης εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την ανταλλαγή κρατουμένων, «η οποία αποτελεί σημαντικό μέτρο ανοικοδόμησης της εμπιστοσύνης, την ώρα που οι δύο πλευρές εργάζονται για την οριστικοποίηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας και για την εξομάλυνση των σχέσεών τους».

Εξάλλου η διπλωματία της Αρμενίας επεσήμανε χθες ότι απάντησε «θετικά» στην πρόταση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν να οργανώσει συνάντηση με τον Αζέρο και τον Αρμένιο ομόλογό του στην Ουάσινγκτον.

Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν βρίσκονται εδώ και δεκαετίες σε σύγκρουση για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, έναν θύλακα που βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν οι περισσότεροι κάτοικοι του οποίου όμως ήταν Αρμένιοι. Τον Σεπτέμβριο το Μπακού ανακατέλαβε τον θύλακα έπειτα από μια επιχείρηση αστραπή. Σχεδόν το σύνολο του αρμένικου πληθυσμού του Ναγκόρνο Καραμπάχ, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι σε σύνολο 120.000, κατέφυγαν στην Αρμενία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.