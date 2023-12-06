Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάρρευση της παύσης των μαχών στη Γάζα σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Τρίτη με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε το γραφείο του.
"Ο πρωθυπουργός μίλησε με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου το απόγευμα (της Τρίτης) . Εξέφρασε την απογοήτευσή του για την κατάρρευση της παύσης των μαχών στη Γάζα, η οποία επέτρεψε την απελευθέρωση ομήρων", δήλωσε εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ.
"Οι ηγέτες συζήτησαν τις επείγουσες προσπάθειες για να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εναπομείναντες όμηροι θα απελευθερωθούν με ασφάλεια και για να επιτραπεί σε όσους Βρετανούς πολίτες στη Γάζα να φύγουν".
Σούνακ και Νετανιάχου εξέφρασαν αμφότεροι τις ανησυχίες τους για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. "Οι ηγέτες εξέφρασαν τις κοινές ανησυχίες τους για τις αυξανόμενες επιθέσεις από τους ένοπλους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα", σύμφωνα με τη Ντάουνινγκ Στριτ.
"Ο πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση του Ηνωμένου Βασιλείου στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα και επεσήμανε την ανάπτυξη αυτή την εβδομάδα του HMS Diamond, ενός αντιτορπιλικού Τύπου 45 του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού, για να ενισχύσει την αποτροπή στην περιοχή και να διατηρήσει απρόσκοπτη τη ροή των εμπορευμάτων".
Η Βρετανία καταδίκασε τις επιθέσεις στην εμπορική ναυτιλία στην Ερυθρά Θάλασσα τη Δευτέρα και δήλωσε ότι έχει δεσμευτεί να εγγυάται την ασφαλή ναυτιλία στην περιοχή.
