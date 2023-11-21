Κοινοπραξία του αμερικανικού επενδυτικού σχήματος Redbird και του ταμείου επενδύσεων στα μέσα ενημέρωσης του Αμπού Ντάμπι, του IMI, αποκάλυψε χθες Δευτέρα πως συμφώνησε με την οικογένεια Μπάρκλεϊ να αποπληρώσει οφειλές της στην τράπεζα Lloyds, αφήνοντας να γίνει σαφές πως οδεύει με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσει τον έλεγχο του ομίλου μέσων ενημέρωσης με ναυαρχίδα τη συντηρητική εφημερίδα The Telegraph.

Με ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα χθες Δευτέρα, η RedBird IMI γνωστοποίησε πως «σύναψε συμφωνία» για την εξυπηρέτηση δανείων της οικογένειας Μπάρκλεϊ στην τράπεζα Lloyds «στο σύνολό τους», δηλαδή ως το ποσό των 1,2 δισεκ. λιρών.

Η βρετανική τράπεζα Lloyds, πιστώτρια των Μπάρκλεϊ, έβαλε πωλητήριο στον όμιλο της Telegraph, εμβληματικού τίτλου του συντηρητικού βρετανικού Τύπου, τον Οκτώβριο, για να καλυφθούν τα βαριά χρέη που επισώρευσε η οικογένεια στην οποία ανήκει από το 2004.

Η ημερήσια εφημερίδα, η κυριακάτικη έκδοσή της και το περιοδικό Spectator, το οποίο ανήκει στον ίδιο όμιλο, θα βγουν έτσι από τη κατάσταση εκκαθάρισης στην οποία έθεσε τα ΜΜΕ η Λόιντς τον Ιούνιο.

Η κοινοπραξία RedBird IMI θα χορηγήσει στους Μπάρκλεϊ «δάνειο αξίας 600 εκατ. λιρών» για τη στήριξη των Telegraph και Spectator, κι ακόμη ένα δάνειο, περίπου ίσης αξίας, για την υποστήριξη «άλλων εταιρειών και εμπορικών συμφερόντων της οικογένειας».

Η Λόιντς μελετά τη συμφωνία χρηματοδότησης, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη σχετικά, κι η διαδικασία πώλησης παραμένει σε εξέλιξη κατά τα άλλα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει εβδομάδες.

Αν η Λόιντς επικυρώσει την προσφορά αποπληρωμής των οφειλών που έκανε η RedBird IMI, η κοινοπραξία θα γίνει ιδιοκτήτρια του ομίλου μέσων ενημέρωσης της Τέλεγκραφ.

Καθώς το ενδεχόμενο ταμείο του Αμπού Ντάμπι να αποκτήσει έναν από τους ομίλους μέσων ενημέρωσης με τη μεγαλύτερη επιρροή στη Βρετανία ανησυχεί κάποιους συντηρητικούς κοινοβουλευτικούς, το δελτίο Τύπου επιμένει πως «μόνο η RedBird Capital θα έχει τον έλεγχο της διαχείρισης και την επιχειρησιακή ευθύνη των τίτλων, υπό τη διοίκηση του γενικού διευθυντή της RedBird IMI Τζεφ Ζάκερ», του πρώην επικεφαλής του CNN.

«Η International Media Investments (IMI) θα είναι απλά παθητικός επενδυτής», διαβεβαιώνεται στην ανακοίνωση.

Το επενδυτικό σχήμα RedBird IMI ανέφερε πως πρόθεσή του είναι να διατηρήσει στη θέση τους τις διευθύνσεις τόσο της Τέλεγκραφ όσο και του Σπεκτέιτορ, καθώς θεωρεί «απαραίτητη» τη διατήρηση «της εκδοτικής ανεξαρτησίας των τίτλων» για την υπεράσπιση «της φήμης και της αξιοπιστίας» τους, κατά την ανακοίνωσή του. Σημείωσε ακόμη πως η εξαγορά υπόκειται στην έγκριση των βρετανικών εποπτικών φορέων.

Τον περασμένο μήνα, πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου ενήμερη για την υπόθεση ανέφερε πως υπάρχουν κι άλλοι δυνητικοί αγοραστές του ομίλου, ανάμεσά τους ο γερμανικός όμιλος Axel Springer (εκδίδει ιδίως την ταμπλόιντ Bild), καθώς και ο ανταγωνιστικός όμιλος DMGT, στον οποίο ανήκει πάνω απ’ όλα ο τίτλος της δεξιάς ταμπλόιντ The Daily Mail.

Οι δίδυμοι αδελφοί Φρέντερικ και Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ (πατέρας των Χάουαρντ και Έινταν Μπάρκλεϊ, απεβίωσε το 2021) είχαν αγοράσει τον όμιλο το 2004, έναντι τιμήματος 665 εκατομμυρίων λιρών (κάπου 763 εκατ. ευρώ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

