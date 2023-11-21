Οι αρχές κήρυξαν χθες Δευτέρα «τριήμερο εθνικό πένθος» αποτίνοντας φόρο τιμής στα θύματα των καταστροφών εξαιτίας καταρρακτωδών βροχών που έπληξαν τη Δομινικανή Δημοκρατία τις τελευταίες ημέρες, καθώς κατά νεότερο επίσημο απολογισμό οι νεκροί έφθασαν τους 24.

«Κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος καθ’ άπασα την επικράτεια της Δομινικανής Δημοκρατίας (...) εξαιτίας των θανάτων που προκάλεσαν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα» στη χώρα της Καραϊβικής, αναφέρει το προεδρικό διάταγμα που δημοσιοποιήθηκε χθες από τις υπηρεσίες του αρχηγού του κράτους Λουίς Αμπιναδέρ.

Περίπου 17.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από ζώνες υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων για την Αντιμετώπιση Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης (COE).

Σχεδόν όλες οι επαρχίες της χώρας (31 από τις 32) παρέμεναν ακόμη χθες σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με τις αρχές.

Ο αριθμός των θανάτων αυξήθηκαν χθες στους 24 από 21 το βράδυ της Κυριακής. Τέσσερις από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους ήταν υπήκοοι των ΗΠΑ και άλλοι τρεις υπήκοοι Αϊτής, σύμφωνα με το COE, που προειδοποίησε πως ο απολογισμός ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Εννιά από τους 21 θανάτους καταγράφτηκαν το βράδυ του Σαββάτου, όταν τοιχίο κατέρρευσε πάνω σε οχήματα στη λεωφόρο της 27ης Φεβρουαρίου, μια από τις βασικές οδικές αρτηρίες του Σάντο Ντομίνγκο.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανακοινώθηκε πως θα παραμείνουν κλειστά ως αύριο Τετάρτη, προκειμένου «να εγγυηθούμε την ασφάλεια των παιδιών και των νέων», σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου Αμπιναδέρ.

Ο αρχηγός του κράτους απέδωσε τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στην κλιματική αλλαγή.

«Αυτοί που δεν πιστεύουν στην κλιματική αλλαγή πρέπει να αρχίσουν να την πιστεύουν», είπε προχθές Κυριακή ο κ. Αμπιναδέρ, μιλώντας για «εκτεταμένες και μεγάλες» ζημιές, αλλά χωρίς να δώσει συγκεκριμένους αριθμούς.

Οι βροχοπτώσεις είχαν εξάλλου αποτέλεσμα να αναφερθούν διακοπές της ηλεκτροδότησης και της ύδρευσης σε κάποιες περιοχές της χώρας.

Στα τέλη Αυγούστου, το πέρασμα της καταιγίδας Φραγκλίνος από τη Δομινικανή Δημοκρατία είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον δυο ανθρώπους, άλλος ένας είχε κηρυχθεί αγνοούμενος, ενώ κάπου 3.000 πολίτες είχε χρειαστεί να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

