Νιγηρία: Συγκρούσεις τζιχαντιστών, φόβοι για πάνω από 60 νεκρούς

Άγριες μάχες ξέσπασαν το Σαββατοκύριακο ανάμεσα σε μαχητές της Μπόκο Χαράμ και άλλης τζιχαντιστικής οργάνωσης, η οποία ορκίζεται πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, στην περιοχή της λίμνης Τσαντ, έκαναν γνωστό χθες Δευτέρα πηγές προσκείμενες σε αντιτζιχαντιστικές παραστρατιωτικές οργανώσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο απολογισμός των θυμάτων είναι σίγουρο πως ξεπερνά «τους 60 νεκρούς».

Οι συγκρούσεις εκτυλίχθηκαν την Παρασκευή και το Σάββατο, αφού μαχητές του Ισλαμικού Κράτους στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) έστησαν ενέδρα σε στολίσκο της Μπόκο Χαράμ στη νησίδα Καντούνα Ρουά, στη λίμνη Τσαντ, η οποία βρέχει τη Νιγηρία, τον Νίγηρα, το Καμερούν και το Τσαντ, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

«Οι μάχες άρχισαν περί τις 16:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 17:00 ώρα Ελλάδας) και διήρκεσαν ως το Σάββατο το πρωί. Εννιά πλεούμενα της Μπόκο Χαράμ κι όλοι οι μαχητές που επέβαιναν σε αυτά βυθίστηκαν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ιμπραήμ Λίμαν, επικεφαλής αντιτζιχαντιστικής οργάνωσης που δρα στην περιοχή.

Πέρα από τους μαχητές, δεκάδες όμηροι, που είχαν απαχθεί δύο εβδομάδες νωρίτερα, επέβαιναν στα σκάφη αυτά. «Τουλάχιστον 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν (...) αν λογαριάσουμε τους μαχητές και τους δεκάδες ομήρους τους», εκτίμησε ο κ. Λίμαν.

«Δεν έχουμε οριστικό απολογισμό των μαχών, όμως υπάρχουν σίγουρα πάνω από 60 νεκροί. Εννιά πλεούμενα βυθίστηκαν και (...) ξέρουμε πως οι αντάρτες τα παραφορτώνουν όταν βρίσκονται σε αποστολές», πρόσθεσε άλλος επικεφαλής αντιτζιχαντιστικής παραστρατιωτικής οργάνωσης, ο Καμπίρου Χάμπου.

Δεν έχει ανασυρθεί κανένα πτώμα μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πηγές στην περιοχή, ενώ οι τοπικές αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει κανέναν επίσημο απολογισμό.

Απαγωγές

Δυο εβδομάδες νωρίτερα, μαχητές της Μπόκο Χαράμ έφυγαν με βάρκες από στρατόπεδό τους στην περιφέρεια Ντιφά, στον γειτονικό Νίγηρα, κι εφόρμησαν στο νησί Ντορόν Μπάγκα, στις όχθες της Νιγηρίας στη λίμνη Τσαντ, τρομοκρατώντας κατοίκους κι επιδιδόμενοι σε λεηλασίες και απαγωγές, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαλάου Αρζίκα, ψαράς από το χωριό Μπάγκα.

Απήγαγαν δεκάδες ανθρώπους, ανάμεσά τους ψαράδες και τουλάχιστον οκτώ γυναίκες που ανήκαν στη φυλή Πελ, σύμφωνα με τον κ. Αρζίκα και τον Λάμπο Σάνι, άλλον ψαρά.

Οι τζιχαντιστές αποκεφάλισαν έναν από τους ψαράδες και παρέδωσαν το κεφάλι του σε κατοίκους, διατάσσοντάς τους να το πάνε σε στρατιωτική μονάδα του Καμερούν και να μεταφέρουν την απειλή πως θα τής επιτεθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ωστόσο τους αναχαίτισαν μαχητές του ΙΚΔΑ, που κατόπιν έψαξαν τους αντιπάλους τους και όταν τους εντόπισαν έστησαν ενέδρα στους μαχητές της Μπόκο Χαράμ και στους ομήρους τους.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, οι δυο οργανώσεις, η Μπόκο Χαράμ και το ΙΚΔΑ, ενεπλάκησαν σε μάχες για τον έλεγχο νησιών στη λίμνη Τσαντ. Και οι δυο πλευρές είχαν βαριές απώλειες, σύμφωνα με αλιείς και παραστρατιωτικούς στην περιοχή.

Η εξέγερση των τζιχαντιστών και οι επιχειρήσεις για την καταστολή της στη βορειοανατολική Νιγηρία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 40.000 ανθρώπους κι έχουν εκτοπίσει βίαια πάνω από 2 εκατομμύρια άλλους από το 2009.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

