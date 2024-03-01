Κηδεύτεται σήμερα στη Μόσχα ο Αλεξέι Ναβάλνι, εν μέσω αυστηρών μέτρων ασφαλείας δύο εβδομάδες μετά τον ξαφνικό θάνατό του σε φυλακή της Αρκτικής.

Όπως γράφει το Associated Press η ρωσική αστυνομία θα καταγράφει τα διαβατήρια όσων προσέρχονται στην εκκλησία της εικόνας της Θεοτόκου, η οποία βρίσκεται σε μια ήσυχη περιοχή της Μόσχας.

Στο μεταξύ, οι συνεργάτες του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι η κηδεία θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ναβάλνι στο YouTube.

Προηγουμένως είχαν καταγγείλει ότι η οργάνωση της τελετής έγινε μετ΄εμποδίων καθώς δυσκολεύτηκαν να μισθώσουν νεκροφόρα για να μεταφέρει τη σορό του εκλιπόντος Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης.

Οι υποστηρικτές του λένε ότι πολλές εκκλησίες στη Μόσχα αρνήθηκαν να κάνουν τη λειτουργία.

Η Εκκλησία της Εικόνας της Μητέρας του Θεού Soothe My Sorrows, η οποία συμφώνησε να πραγματοποιήσει την κηδεία, δεν το ανέφερε καν στη σελίδα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η αστυνομία την Πέμπτη πάντως εθεάθη να βάζει φράγματα ελέγχου του πλήθους στην εκκλησία.

Η ταφή πρόκειται να γίνει στο κοντινό νεκροταφείο Borisovskoye, όπου βρίσκεται η αστυνομία από χθες την Πέμπτη.

Οι συνεργάτες του Ναβάλνι λένε ότι ο Ρώσος ηγέτης της αντιπολίτευσης ήταν κοντά στην απελευθέρωση πριν από το θάνατό του

Υπενθυμίζεται ότι η μητέρα του, Lyudmila Navalnaya, πέρασε οκτώ ημέρες προσπαθώντας να πείσει τις αρχές να απελευθερώσουν το πτώμα μετά τον θάνατό του.

Αρχικά οι αρχές δήλωσαν ότι δεν μπορούσαν να παραδώσουν τη σορό επειδή έπρεπε να κάνουν εξετάσεις. Η 69χρονη Navalnaya, απηύθυνε έκκληση μέσω βίντεο στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν να αφήσει τη σορό του να τη θάψει με αξιοπρέπεια.

Ακόμα δεν έχει γίνει σαφές ποιος από την οικογένεια ή τους συμμάχους του Ναβάλνι θα παρευρεθούν στην κηδεία, καθώς πολλοί από τους συνεργάτες του βρίσκονται εξόριστοι στο εξωτερικό λόγω του φόβου δίωξης στη Ρωσία.

Άλλωστε το Ίδρυμα για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Ναβάλνι και τα περιφερειακά του γραφεία έχουνι χαρακτηριστεί ως «εξτρεμιστικές οργανώσεις» από τη ρωσική κυβέρνηση το 2021.

Η ομάδα του πολιτικού είπε ότι η κηδεία θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι του Ναβάλνι στο YouTube.

Η χήρα του, Γιούλια Ναβάλναγια, κατηγόρησε τον Πούτιν και τον δήμαρχο της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν ότι προσπάθησαν να εμποδίσουν μια δημόσια κηδεία.

Le forze di sicurezza russe stanno blindando il funerale di Navalny. Recinzioni ovunque a Maryino, dalla chiesa al cimitero, fin dalla stazione metro, appesi adesivi sul divieto di fotografie e riprese video,

La chiesa è sorvegliata da auto che non paiono quelle del clero pic.twitter.com/U9VNv0ebp4 — jacopo iacoboni (@jacopo_iacoboni) March 1, 2024

«Δεν θέλουμε καμία ειδική μεταχείριση — απλώς για να δώσουμε στους ανθρώπους την ευκαιρία να αποχαιρετήσουν τον Αλεξέι με κανονικό τρόπο», έγραψε η Γιούλια Ναβάλναγια στο X. Σε ομιλία της την Τετάρτη στο Στρασβούργο , εξέφρασε επίσης φόβους ότι η αστυνομία μπορεί να παρέμβει στη συγκέντρωση ή να «συλλάβει όσους ήρθαν να αποχαιρετήσουν τον σύζυγό μου».

Οι αρχές της Μόσχας αρνήθηκαν την άδεια για μια ξεχωριστή εκδήλωση μνήμης για τον Ναβάλνι και τον δολοφονηθέντα ηγέτη της αντιπολίτευσης Μπόρις Νεμτσόφ την Παρασκευή, επικαλούμενη περιορισμούς για τον COVID-19, δήλωσε την Πέμπτη η πολιτικός Γιεκατερίνα Ντούντσοβα. Ο Νεμτσόφ, ένας 55χρονος πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, πυροβολήθηκε μέχρι θανάτου καθώς περπατούσε σε μια γέφυρα δίπλα στο Κρεμλίνο το βράδυ της 27ης Φεβρουαρίου 2015.

Ο Γιαρμίς προέτρεψε επίσης τους υποστηρικτές του Ναβάλνι σε όλο τον κόσμο να καταθέσουν λουλούδια προς τιμήν του την Παρασκευή.

«Όλοι όσοι γνώριζαν τον Alexei λένε πόσο χαρούμενος, θαρραλέος και ειλικρινής άνθρωπος ήταν», είπε ο Yarmysh την Πέμπτη. «Αλλά η μεγαλύτερη αλήθεια είναι ότι ακόμα κι αν δεν γνωρίσατε ποτέ τον Αλεξέι, ήξερες πώς ήταν επίσης. Μοιραζόσουν τις έρευνές του, πήγαινες σε συλλαλητήρια μαζί του, διάβασες τις αναρτήσεις του από τη φυλακή. Το παράδειγμά του έδειξε σε πολλούς ανθρώπους τι να κάνουν όταν ακόμη και όταν τα πράγματα ήταν τρομακτικά και δύσκολα».

Ο Ιβάν Ζντάνοφ, διευθυντής του Ιδρύματος Καταπολέμησης της Διαφθοράς του Ναβάλνι, είπε ότι η κηδεία του είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Πέμπτη - την ημέρα της ετήσιας ομιλίας του Πούτιν στο έθνος - αλλά κανένας τόπος δεν συμφώνησε να γίνει τότε.

Σε συνέντευξή του στον ανεξάρτητο ρωσικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Meduza, ο Ζντάνοφ είπε ότι οι αρχές πίεσαν τους συγγενείς του Ναβάλνι να «κάνουν μια ήσυχη οικογενειακή κηδεία».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.