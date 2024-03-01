Για τις δυσκολίες που πέρασε και πώς το αντιμετώπισε, όταν έμαθε για την παράνομη σχέση της μητέρας της, Μπριζίτ Μακρόν, με τον κατά 25 χρόνια νεότερο και μαθητή της, Εμανουέλ Μακρόν, μίλησε η δικηγόρος πλέον σήμερα, Τιφέν Οζιέρ, κόρη της καθηγήτριας, Μπριζίτ Τρονιέ.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη της στο Paris Match, με αφορμή την κυκλοφορία του μυθιστορήματος της «Assises», η νεαρή δικηγόρος ανέφερε ότι έμαθε για τη σχέση της μητέρας της με τον Μακρόν, όταν ήταν 10 ετών. Τα άλλα δύο αδέλφια της ήταν μεγαλύτερα: 19 ετών ο Σεμπαστιέν και 17 η Λοράνς, που ήταν και συμμαθήτρια του Μακρόν.

Όπως είπε, εκείνη και τα αδέλφια της έπρεπε να ανέχονται τα συνεχή σχόλια που γίνονταν για αυτή τη σχέση. «Έμαθα πολλά για την ανθρώπινη φύση», δήλωσε η νεαρή δικηγόρος και πρόσθεσε: «Ξέρω ότι σε αυτές τις στιγμές πρέπει να επικεντρωνόμαστε στο ουσιώδες και να προχωράμε μπροστά χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την κριτική.»

Η ίδια υπενθυμίζει ότι όλα αυτά έγιναν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, την Αμιένη, στη βόρεια Γαλλία, όπου δεν ήταν ακόμη η εποχή των κοινωνικών δικτύων, αλλά τα πάντα γίνονταν γνωστά με μεγάλη ταχύτητα. Λέει δε ότι «παρ’ όλα αυτά, στάθηκαν όρθιοι. Κατάφερα να αποκτήσω ένα ανοιχτό μυαλό, αλλά και την επιθυμία να προχωρήσω μπροστά αποκτώντας μεγαλύτερη ανοχή.»

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο πώς ένιωσε όταν ο πατέρας της, André-Louis Auzière, αναγκάστηκε να φύγει από το σπίτι, αν και δεν είχε χωρίσει από την Μπριζίτ, αφού το διαζύγιο βγήκε το 2006, δίνοντας την δυνατότητα στον Μακρόν να την παντρευτεί ένα χρόνο αργότερα.

Η κόρη της Μπριζίτ λέει τώρα ότι «έχω έναν αγαπημένο πατέρα και έναν αγαπημένο πατριό». Η Τιφέν αναφέρεται στον πατέρα της στον ενεστώτα και ας πέθανε το 2019 σε ηλικία 68 ετών.

Στο πλαίσιο της συνέντευξης της, η Οζιέρ ανέφερε ότι πληγώθηκε από τους ισχυρισμούς που έχουν καλλιεργηθεί όλο αυτό το διάστημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Μπριζίτ γεννήθηκε άνδρας.

Συγκεκριμένα, η ίδια ανέφερε: «Ανησυχώ για το επίπεδο της κοινωνίας, όταν ακούω όλα αυτά που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ότι η μητέρα μου, στην πραγματικότητα είναι άνδρας.»

Υπενθυμίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν κέρδισε πέρυσι υπόθεση συκοφαντικής δυσφήμισης εναντίον δημοσιογράφων που είχαν κυκλοφορήσει τις φήμες για το φύλο της.

Σχετικά με το πώς ήταν η ζωή της μετά την άφιξη του Μακρόν η ίδια αποκάλυψε ότι αποκαλούσε τον Μακρόν «το UFO». Ήταν ένας άνθρωπος τρυφερός με την Μπριζίτ και προστατευτικός με την Τιφέν (όπως και τα άλλα παιδιά της Μπριζίτ), την οποία συμβούλευε να κοιμάται νωρίς για να περάσει τις εξετάσεις για τη νομική σχολή.

Παρά το ότι είναι η πιο αριστερή της οικογένειας, η Τιφέν αισθάνεται ότι δεν απέχει πολύ από τον Μακρόν και τις πολιτικές του. Μαζί του έχουν πολλά κοινά σημεία, από τη Μασσαλία έως τη λογοτεχνία.

Η Οζιέρ δεν είχε αποκαλύψει τίποτα στην οικογένειά της (είναι παντρεμένη με δύο παιδιά) για το συγγραφικό της έργο, προτού βάλει τις τελευταίες πινελιές σε αυτό, αλλά ούτε στη μητέρα της ούτε και στον Μακρόν. Ξέρει ότι το μυθιστόρημά της θα προκαλέσει αμέσως την περιέργεια. Κάποιοι θα την υποτιμήσουν επειδή αντιπαθούν τον πρόεδρο, άλλοι θα την επαινέσουν γιατί τον θαυμάζουν. Παραδέχεται όμως ότι «περιμένω το χειρότερο».

Πηγή: skai.gr

