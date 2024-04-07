Λογαριασμός
Το παρασκήνιο και αποκλειστικές εικόνες από την γιορτή για την Ελλάδα στον Λευκό Οίκο - Βίντεο

Ελληνικοί χοροί και μεζέδες στη δεξίωση - Ιστορικά κειμήλια στα σαλόνια και εντυπωσιακές φωτογραφίες στους τοίχους 

λευκος οικος

Μια …τηλεοπτική  ξενάγηση στους χώρους που γίνεται η καθιερωμένη, ετήσια δεξίωση για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, έκαναν στους τηλεθεατές του ΣΚΑΪ οι «Δεκατιανοί», με την βοήθεια της δημοσιογράφου Αθανασίας Αγγελοπούλου που ήταν παρούσα φέτος στην τιμητική εκδήλωση. 

Μάλιστα, για πρωτη φορά φέτος ο Λευκός Οίκος – εκτός από τα γαλανόλευκα – ήταν διακοσμημένος και πασχαλινά, με αμέτρητα αυγά και ανθοσυνθέσεις κατά μήκος του διαδρόμου στο ισόγειο, που δημιουργούσαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό. 

Δείτε το ρεπορτάζ

Πηγή: skai.gr

TAGS: Λευκός Οίκος 25η Μαρτίου
