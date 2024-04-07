Ουκρανία: Τρεις άμαχοι νεκροί από ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια, σύμφωνα με το Κίεβο

Τρεις άμαχοι σκοτώθηκαν σήμερα το πρωί σε ρωσική επίθεση σε χωριό στην γραμμή του μετώπου στη νοτιοανατολική περιφέρεια Ζαπορίζια της Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της.
«Δύο άνδρες και μια γυναίκα σκοτώθηκαν από τα συντρίμμια του σπιτιού τους, το οποίο επλήγη από ρωσικό βλήμα», ανέφερε ο Ιβάν Φεντόροφ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.
Ο ίδιος προσέθεσε ότι από τη ρωσική επίθεση στο χωριό Χουλιαϊπόλ τραυματίστηκε επίσης ένας άνθρωπος.
Οι Ρώσοι βομβάρδισαν το χωριό με πυραυλικό σύστημα πολλαπλής εκτόξευσης Grad.
Η γραμμή του μετώπου στην Ζαπορίζια βομβαρδίζεται αδιάκοπα από τις ρωσικές δυνάμεις με ρουκέτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυρά πυροβολικού.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.