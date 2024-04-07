Ο ισραηλινός στρατός απέσυρε κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά από τέσσερις μήνες μαχών στην περιοχή Χαν Γιουνίς, όλα τα χερσαία στρατεύματα από τη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπως έγινε σήμερα γνωστό από εκπρόσωπο τύπου των IDF.

Στην περιοχή έχει παραμείνει μόνο εξαίρεση μία ταξιαρχία (με κάποιες χιλιάδες στρατιώτες) επιφορτισμένη με την ασφάλεια του «διαδρόμου Netrazrim» που χωρίζει τη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει προς το παρόν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η απόσυρση λαμβάνει χώρα την ώρα που η Αίγυπτος προετοιμάζεται να φιλοξενήσει έναν νέο γύρο συνομιλιών, που στοχεύει στην επίτευξη μιας εκεχειρίας και τη σύναψη μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων.

Το Ισραήλ σχεδίαζε το τελευταίο διάστημα χερσαία εισβολή στη νότια πόλη Ράφα, όπου έχουν καταφύγει περίπου 2,3 εκατομμύρια εκτοπισμένοι, ισχυριζόμενο ότι η πόλη είναι από τα ελάχιστα προπύργια της Χαμάς που έχουν απομείνει.

Παρά τις διεθνείς εκκλήσεις να μην προχωρήσει στην επέμβαση, η κυβέρνηση Νετανιάχου έδειχνε μέχρι χθες ανυποχώρητη.

Νέες προσπάθειες για εκεχειρία

Ο καταστροφικός πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας εισέρχεται σήμερα στον έβδομο μήνα, έχοντας αφήσει το μεγαλύτερο μέρος του Παλαιστινιακού θύλακα ισοπεδωμένο, δεκάδες χιλιάδες αμάχους νεκρούς και τον πληθυσμό στα πρόθυρα του λιμού.

Αντιπροσωπείες του Ισραήλ και της Χαμάς θα μεταβούν σήμερα στην αιγυπτιακή πρωτεύουσα, για συνομιλίες με τον διευθυντής της CIA, Μπιλ Μπερνς και τον υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, όπως μετέδωσε χθες, Σάββατο, το αιγυπτιακό μέσο ενημέρωσης Al-Qahera News.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν κάλεσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου «να συνάψει συμφωνία για τους ομήρους» που απήχθησαν από το Ισραήλ κατά την επίθεση της Χαμάς.

Ζήτησε επίσης από το Κατάρ και την Αίγυπτο, μεσολαβητές μαζί με τις ΗΠΑ, «να εξασφαλίσουν από τη Χαμάς ότι δεσμεύεται να αποδεχθεί μια συμφωνία», σύμφωνα με υψηλόβαθμο Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Η Χαμάς, η οποία επιβεβαίωσε την αναχώρηση της αντιπροσωπείας της για το Κάιρο σήμερα, δήλωσε χθες ότι δεν θα υποχωρήσει από το αίτημά της για ανακωχή, που θα περιλαμβάνει «πλήρη κατάπαυση του πυρός», ισραηλινή αποχώρηση από τη Γάζα, επιστροφή των εκτοπισμένων και μια «σοβαρή» συμφωνία για την ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστινίους που κρατούνται από το Ισραήλ.

Η ισραηλινή κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να συνεχίσει τον πόλεμο ως την «εξάλειψη της Χαμάς», η οποία θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και το Ισραήλ.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς που διείσδυσαν από τη Γάζα διέπραξαν μια άνευ προηγουμένου επίθεση στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.170 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους αμάχους που σκοτώθηκαν την ίδια μέρα, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Επίσης πάνω από 250 όμηροι απήχθησαν κατά την επίθεση αυτή και οδηγήθηκαν στη Γάζα, όπου 129 εξακολουθούν να κρατούνται, από τους οποίους οι 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Πηγή: skai.gr

