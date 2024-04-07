Σεισμός 5,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη νότια επαρχία της Κίνας Σιντζιάνγκ, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό-Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
🔎 Regional instrumental seismicity in Southern Xinjiang, China. The colored dots represent the #earthquakes that have struck the region [using @ISCseism catalog -1960 to 2020- and @EMSC data -from 2021 onwards]: pic.twitter.com/SKf9AO7tKv— EMSC (@LastQuake) April 7, 2024
Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 24 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το EMSC.
