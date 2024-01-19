«Η αδυναμία της Γερμανίας ανησυχεί την Ευρώπη» είναι ο τίτλος σε άρθρο της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt. Η εφημερίδα επισημαίνει ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να υπολογίζει στη Γερμανία ως ατμομηχανή της ανάπτυξης. Αυτή η εντύπωση προκλήθηκε στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, όταν αυτή την εβδομάδα η Στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε το ούτως ή άλλως αναμενόμενο: η Ομοσπονδιακή Γερμανία πέρασε σε ύφεση το 2023, με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά 0,3%. Οι προγνώσεις για το 2024 κάνουν λόγο για ελαφρά βελτίωση στην καλύτερη περίπτωση. Μεγάλη είναι η ανησυχία στην Ευρώπη ότι η αδυναμία της πιο σημαντικής οικονομίας στην ευρωζώνη παγιώνεται ως μόνιμη κατάσταση και επιδρά αρνητικά στους δείκτες ανάπτυξης των άλλων χωρών»

Η εφημερίδα του Ντίσελντορφ επισημαίνει την έντονη ανησυχία που επικρατεί στη γειτονική Γαλλία, αλλά και στην Ιταλία για τις εξελίξεις στο Βερολίνο. Πάντως, όσον αφορά την Ελλάδα, ο ανταποκριτής της Handelsblatt στην Αθήνα εκτιμά ότι «μέχρι στιγμής οι Έλληνες ελάχιστα επηρεάζονται από την πορεία επιβράδυνσης (της γερμανικής οικονομίας). Τόσο στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές όσο και στον σημαντικό τομέα του τουρισμού, η γερμανική αδυναμία δεν έχει ακόμη εμφανείς επιπτώσεις. Μεγαλύτερη είναι η ανησυχία στην Ελλάδα για μία ενδεχόμενη πολιτική αστάθεια στο Βερολίνο».

«Τοξικό μείγμα» στην καγκελαρία;

Στην πολιτικές εξελίξεις εστιάζει ανάλυση της Süddeutsche Zeitung, εκφράζοντας ευθέως αμφιβολίες για την πολιτική επιβίωση του σοσιαλδημοκράτη καγκελάριου Όλαφ Σολτς. «Σχεδόν τοξικό είναι αυτό το μείγμα που δημιουργούν η ανεδαφική νοοτροπία, η αντίληψη του ό,τι 'εμείς κυβερνάμε καλά, αλλά ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει' με την ελλιπή κατανόηση της πραγματικότητας» σημειώνει ο αρθρογράφος.

Αλλά ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα από όλα αυτά; «Ίσως να μην διασώζεται πλέον η θητεία του Όλαφ Σολτς στην καγκελαρία, αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αντιμετωπίσει το (σοσιαλδημοκρατικό) κόμμα. (…) Τώρα πρέπει να σημάνει η ώρα των επικεφαλής, τόσο στο κόμμα όσο και την κοινοβουλευτική ομάδα. Είτε θα ασκήσουν την επιρροή τους στον Σολτς επιδιώκοντας μία επανεκκίνηση είτε θα πρέπει να αναζητήσουν κάποια άλλη διέξοδο».

Άλλα σχέδια κάθε εβδομάδα…

Τους αντιαφτικούς χειρισμούς των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης στην κατάρτιση νέου προϋπολογισμού επικρίνει και η Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ): «Τα 'σχέδια περικοπών' της συγκυβέρνησης που ανακαλούνται ή αναθεωρούνται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση, δίνουν την εντύπωση ότι η πολιτική έχει εγκλωβιστεί στους αριθμούς και δεν διαθέτει πλέον καμία ευχέρεια κινήσεων. Κι όμως, τα ποσά για τα οποία γίνεται λόγος δεν είναι παρά μία σταγόνα στον ωκεανό της πολιτικής. Αλλά καθώς πρυτανεύει το επιθυμητό και όχι το απαραίτητο, η δημιουργική διάσταση της πολιτικής περιορίζεται στην εξυπηρέτηση πελατειακών συμφερόντων».

Γιάννης παπαδημητρίου

