Στις αρχές του ’40, η Αμερικανίδα Λι Μίλερ (Lee Miller) ήταν ένα διάσημο μοντέλο. Όταν ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, έγινε φωτορεπόρτερ για χάρη των Συμμάχων και δούλεψε ως πολεμικός φωτογράφος για τη Vogue.

Με την κάμερα της τραβούσε «σουρεαλιστικές» φωτογραφίες (ηταν εξάλλου φίλη του Πικάσο) και κατέγραφε τις φρικαλεότητες του πολέμου.

Την ημέρα που αυτοκτόνησε ο Χίτλερ στο Βερολίνο, στις 30 Απριλίου του 1945, η Μίλερ βρισκόταν στο Μόναχο, αφ’ ότου είχε φωτογραφίσει το απελευθερωμένο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου.

Η Μίλερ εστάλη στο διαμέρισμα του Χίτλερ στο Μόναχο για να το φωτογραφίσει. Η ίδια, αφού έκανε την δουλειά της, έκανε μπάνιο στην μπανιέρα του νεκρού πλέον δικτάτορα και κοιμήθηκε στο κρεβάτι του.

This is a photograph of Lee Miller in Hitler's bathtub in his apartment, coincidentally being the same day Hitler took his own life. Miller admitted that after taking this picture, she took a bath and slept in Hitler's bed.



Η φωτογραφία της μέσα στη μπανιέρα του Χίτλερ έγινε μία από τις διάσημες εικόνες του 20 αιώνα.

Μετά το τέλος του πολέμου, η Μίλερ εγκαταστάθηκε μόνιμα στην Αγγλία με την οικογένεια της αλλά - επηρεασμένη από όσα είδε και αποτύπωσε με τον φακό της κατά τη διάρκεια του πολέμου - υπέφερε από κατάθλιψη.

Η Λι Μίλερ πέθανε από καρκίνο το 1977 σε ηλικία 70 ετών.

