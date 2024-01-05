Η βραβευμένη Βρετανίδα ηθοποιός Γκλίνις Τζονς (Glynis Johns), παγκοσμίως γνωστή για τον ρόλο της ως κυρία Γουίνιφρεντ Μπανκς στην ταινία «Μαίρη Πόπινς», πέθανε από φυσικά αίτια χθες, σε ηλικία 100 ετών.
Η Τζονς πρωταγωνίστησε μαζί με τη Τζούλι Άντριους και τον Ντικ Βαν Ντάικ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία της Disney το 1964 ως η μητέρα σουφραζέτα κυρία Μπανκς.
Η ίδια εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των While You Were Sleeping και The Sundowners, που της χάρισαν μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.
Στη πολυετή καριέρα της η Γκλίνις Τζονς κέρδισε επίσης ένα βραβείοTony και ένα βραβείο Drama Desk, καθώς και υποψηφιότητες για ένα βραβείο Χρυσής Σφαίρας και ένα βραβείο Laurence Olivier.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.