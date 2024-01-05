Η βραβευμένη Βρετανίδα ηθοποιός Γκλίνις Τζονς (Glynis Johns), παγκοσμίως γνωστή για τον ρόλο της ως κυρία Γουίνιφρεντ Μπανκς στην ταινία «Μαίρη Πόπινς», πέθανε από φυσικά αίτια χθες, σε ηλικία 100 ετών.

Η Τζονς πρωταγωνίστησε μαζί με τη Τζούλι Άντριους και τον Ντικ Βαν Ντάικ στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία της Disney το 1964 ως η μητέρα σουφραζέτα κυρία Μπανκς.

Η ίδια εμφανίστηκε σε περισσότερες από 60 ταινίες, συμπεριλαμβανομένων των While You Were Sleeping και The Sundowners, που της χάρισαν μια υποψηφιότητα για Όσκαρ.

Στη πολυετή καριέρα της η Γκλίνις Τζονς κέρδισε επίσης ένα βραβείοTony και ένα βραβείο Drama Desk, καθώς και υποψηφιότητες για ένα βραβείο Χρυσής Σφαίρας και ένα βραβείο Laurence Olivier.



