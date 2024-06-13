Οριστικά άκυρες έκρινε το Εφετείο Αθηνών τις ποινές διαγραφής που είχε επιβάλλει το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στους δημοσιογράφους Άρη Πορτοσάλτε, Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλο επειδή εργάστηκαν σε ημέρα απεργίας τον Ιούνιο του 2021.

Σε μια ιστορική και πλέον τελεσίδικη απόφαση του, που ανατρέπει τα δεδομένα στη λειτουργία των πειθαρχικών συμβουλίων, το Εφετείο της Αθήνας επικύρωσε την απόφαση που είχε εκδώσει το Πρωτοδικείο Αθηνών το 2022, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή των εργαζομένων σε απεργία, είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση, προσθέτοντας ότι η επιβολή ποινών σε εργαζόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε ημέρα απεργίας, παραβιάζει το άρθρο 25 του Συντάγματος αλλά και αρκετές διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Οι τρεις δημοσιογράφοι του ΣΚΑΪ προσέφυγαν στο Πρωτοδικείο Αθηνών το 2021, όταν το Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, τους επέβαλε την ποινή της οριστικής διαγραφής για τον Άρη Πορτοσάλτε και της εξάμηνης προσωρινής διαγραφής για τον Βασίλη Χιώτη και τον Νότη Παπαδόπουλο, επειδή έκαναν κανονικά την εκπομπή τους στις 10 Ιουνίου 2021, ενώ η ΕΣΗΕΑ είχε προκηρύξει απεργία.

Οι τρεις δημοσιογράφοι είχαν δηλώσει τότε ότι επιλέγουν αντί της απεργίας, την ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα μεγάλα γεγονότα της εποχής, μετά την άρνηση της ΕΣΗΕΑ να επιτρέψει την μετάδοση ολιγόλεπτων δελτίων ειδήσεων.

Το Πρωτοδικείο Αθηνών του δικαίωσε, διατάσσοντας την ακύρωση των διαγραφών τους, αλλά η ΕΣΗΕΑ προσέφυγε στο Εφετείο Αθηνών, υπερασπιζόμενη το δικαίωμα της να διαγράφει μέλη της, όταν επιθυμούν να εργαστούν σε ημέρα απεργίας.

Με την απόφαση του Εφετείου Αθηνών, επικυρώνεται η απόφαση του Πρωτοδικείου και απορρίπτεται η έφεση της ΕΣΗΕΑ. Και μάλιστα με σκεπτικό που κατοχυρώνει πλέον με τελεσίδικη μορφή, ότι τα σωματεία εργαζομένων και τα συνδικαλιστικά τους όργανα, δεν δικαιούνται να επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές σε όποιον στο εξής επιθυμεί να εργαστεί σε ημέρα απεργίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρεις ξεχωριστές αποφάσεις του Εφετείου που εκδόθηκαν για τους τρεις δημοσιογράφους του ΣΚΑΪ, «η πειθαρχική απόφαση των διαγραφών αντίκειται στο άρθρο 25 παράγραφος 3 του Συντάγματος και στα άρθρα 281 και 174 του ΑΚ, είναι παράνομη και ως εκ τούτου ακυρωτέα».

Ταυτόχρονα επισημαίνεται ότι το Σύνταγμα αλλά και συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις προστατεύουν το δικαίωμα του εργαζομένου να εργαστεί σε ημέρα απεργίας που έχει προκηρύξει η συνδικαλιστική τους οργάνωση.

Κι ότι οι δημοσιογράφοι «σωστά προέκριναν στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι το δικαίωμα των πολιτών για ενημέρωση μέσω της δικής τους εργασίας, προείχε από την υποχρέωσή τους να συμμετάσχουν στη συγκεκριμένη απεργία».

Με τελεσίδικη απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου λοιπόν καταρρίπτεται οριστικά η κατηγορία του απεργοσπάστη, όταν αφορά δημοσιογράφους που περιφρουρούν το δικαίωμα των πολιτών στην ενημέρωση.

