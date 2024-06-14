My style Rocks: Ο μεγάλος τελικός - Δείτε το trailer

Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου, Ζέτα Θεοδωροπούλου, Νικολίνα Νικολούζου, Βασιλική «Μπι» Τρανούλη και Casablanca διεκδικούν σήμερα τον τίτλο της «Βασίλισσας του στυλ» και το έπαθλο αξίας 30.000 ευρώ στο μεγάλο τελικό του My Style Rocks!

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, η Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Λάκης Γαβαλάς ως μέλη της κριτικής επιτροπής είναι εκείνοι που θα κρίνουν από τα looks που θα δουν ποιες θα είναι οι τρεις διαγωνιζόμενες που θα τεθούν στην ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού.

Ο τελικός είναι χωρισμένος σε τρεις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα οι πέντε διαγωνιζόμενες έχουν επιλέξει ένα παλαιότερο task το οποίο επαναφέρουν με νέο look εντάσσοντάς το σε ένα νέο concept.

Στη δεύτερη ενότητα, στην ίδια λογική, οι fashionistas επιλέγουν ένα Gala για το οποίο θα πρέπει να ετοιμάσουν ένα νέο look παρουσιάζοντάς το σε ένα νέο concept.

Στην τρίτη ενότητα οι τρεις φιναλίστ εμφανίζονται με ένα look το οποίο θεωρούν πως τις εκφράζει περισσότερο, απευθύνονται στο τηλεοπτικό κοινό και ανοίγουν οι τηλεφωνικές γραμμές για την live ψηφοφορία.

Ποια θα στέψει το τηλεοπτικό κοινό «Βασίλισσα του στυλ» στην έβδομη σεζόν του My Style Rocks;

MY STYLΕ ROCKS!

Καθημερινά στις 16.15, στον ΣΚΑΪ

