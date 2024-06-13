Για την εκλογή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για τις θέσεις του κόμματός της «Φωνή Λογικής» αναφέρθηκε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Αταίριαστοι».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Είναι μια τεράστια επιτυχία. Δεσμεύομαι ότι δεν πρόκειται να προσδώσω την εμπιστοσύνη που μας έδειξε. Ο κόσμος έχει κουραστεί να βιάζεται καθημερινά η λογική του, να μην υπάρχουν άνθρωποι να εκφράζονται δημόσια και να λένε αλήθειες, αυτά που σκέφτεται ο μέσος Έλληνας. Ο κόσμο φοβάται να μιλήσει και να εκφραστεί» δήλωσε η κυρία Λατινοπούλου εξηγώντας τους λόγους της επιτυχίας της.

«Δεχτήκαμε πολύ πόλεμο, πολύ λάσπη και εγώ προσωπικά. Δώσαμε μάχες για να εκφράσουμε τα αυτονόητα» είπε η κυρία Λατινοπούλου και ανέφερε ότι σήμερα δεν τολμάει κανείς να πει ότι τα φύλα είναι δύο.

«Το 2024 έχουν χαθεί οι έννοιες» προσθέτοντας ότι κολλάνε ταμπέλες του φασίστα, του ακροδεξιού.

Η ίδια ανέφερε ότι δεν υπάρχει ακροδεξιά σήμερα στην Ελλάδα.

Για τους μετανάστες

Όσον αφορά το μεταναστευτικό η κυρία Λατινοπούλου ανέφερε ότι «νόμιμους μετανάστες μπορούμε να έχουμε αλλά αυτό προϋποθέτει, νόμους, ασφάλεια, νόμιμες πύλες εισόδου, έγγραφα. Δεν είναι παραβιάζω μια νύχτα τα σύνορα του κράτους και μπαίνω. Αυτό είναι παρανομία.».

Για ομοφυλοφιλία

Σχετικά με την ομοφυλοφιλία είπε ότι το κόμμα της στηρίζει τους ομοφυλόφιλους «που είναι αξιοπρεπείς» και υπογράμμισε ότι όταν κάποιος υπερπροβαλει και την ομοφυλοφιλία και την ετεροφυλία του είναι κάτι που δεν εκφράζει το κόμμα.

«Υπάρχει ανομία στην Ελλάδα. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Όποιος παρανομεί δεν τιμωρείται,» είπε.

Για την οικονομία

«Στην οικονομία είμαστε φιλελεύθεροι» είπε η ευρωβουλευτής. «Θέλουμε να μειωθούν οι φόροι, αυστηρούς ελέγχους» και πρόσθεσε ότι το κόμμα της θέλει να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης αλλά με ελέγχους.

«Δε γίνεται η κυβέρνηση να κάνει στα στραβά μάτια για τη μείωση του ΦΠΑ» και δήλωσε πως πρέπει επίσης να γίνονται έλεγχοι στα καρτέλ και στις τράπεζες.

«Δεν είναι ακροδεξιά η Λεπέν»

Ερωτηθείς σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθεί η κυρία Λατινοπούλου είπε ότι «είμαστε πολύ κοντά να είμαστε με τους Ευρωπαίους συντηρητικούς, κοντά με την Μελόνι αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα».

Υποστήριξε δε ότι η Μαρίν Λεπέν δεν είναι ακροδεξιά και ότι πλέον βαφτίζουμε ακροδεξιό όποιον θα πει τα αυτονόητα για την πατρίδα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.