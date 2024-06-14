Η Ελλάδα έχει ανέβει επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ωστόσο η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί καθώς η επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας δεν θα έλθει αυτόματα.

Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας, Παναγιώτης Λαδακάκος σε χθεσινή εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Αιολικής Ενέργειας.

Ο ίδιος προσδιόρισε ως τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον κλάδο, τις περικοπές "πράσινης" ενέργειας όταν δεν υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης από τη ζήτηση, την μονόπλευρη ανάπτυξη προς τα φωτοβολταϊκά, τις δυσκολίες στην αδειοδότηση και τα fake news σε βάρος της αιολικής ενέργειας που συνδέουν τις ανεμογεννήτριες με τις δασικές πυρκαγιές.

Στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης τόνισε ότι η Ελλάδα κατέχει πλέον ηγετική θέση παγκοσμίως στην διείσδυση τόσο της ηλιακής όσο και της αιολικής ενέργειας. Γεγονός που είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας των επενδυτών, των εργαζόμενων αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έγιναν τα τελευταία πέντε χρόνια. Είναι, τόνισε. ένα ελληνικό επίτευγμα για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι".

Η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου επανέλαβε τον στόχο για διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ στα 23,5 γιγαβάτ ως το 2030 ενώ ανήγγειλε την λήψη μέτρων για τα προβλήματα του κλάδου. "Δεν θα αφήσουμε τις μηδενικές και αρνητικές τιμές στο Χρηματιστήριο και τις περικοπές να υπονομεύσουν το μέλλον του κλάδου που ταυτίζεται με το "πράσινο" μέλλον της χώρας", ανέφερε. Στις πρωτοβουλίες που επίκεινται περιλαμβάνονται η αύξηση της ζήτησης και η προσαρμογή της στο νέο προφίλ της παραγωγής, η επιτάχυνση των μονάδων αποθήκευσης, η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων και νέων διεθνών διασυνδέσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΛΕΤΑΕΝ Παναγιώτης Παπασταματίου επεσήμανε την επέτειο των 30 χρόνων από την ψήφιση του νόμου 2244/1994, που επέτρεψε για πρώτη φορά στη χώρα μας την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ιδιωτικούς φορείς, αποκλειστικά (τότε) από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ήταν όπως είπε το πρώτο βήμα προκειμένου οι ΑΠΕ να φθάσουν σήμερα να καλύπτουν το 50 % της ζήτησης (64 % τον Απρίλιο).

Στο πλαίσιο της απονομής των ετήσιων βραβείων "Αίολος", τιμήθηκαν από την ΕΛΕΤΑΕΝ ο τότε διευθυντής ΑΠΕ του υπουργείου Βιομηχανίας, Χαράλαμπος Πίππος, η εταιρεία Ελληνικά Καλώδια (το βραβείο παρέλαβε ο διευθύνων σύμβουλος Κώστας Σαββάκης) και ο καθηγητής του ΜΙΤ, με εξειδίκευση στα πλωτά αιολικά πάρκα Πάνος Σκλαβούνος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.