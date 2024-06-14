Πτι Παλαί: Ο ιστορικός κινηματογράφος στο Παγκράτι ξαναλειτουργεί ως θέατρο

Το ιστορικό Πτι Παλαί (Petit Palais), στην Ριζαρη 24 στο Παγκράτι, ξανανοίγει τις πόρτες του για κοινό τον Οκτώβριο του 2024 και υποδέχεται πλέον τη δραματική τέχνη.Ο χώρος θα λειτουργεί ως θεατρική σκηνή, αφού «γλίτωσε» από τα αρχικά σχέδια που προέβλεπαν ότι θα άνοιγε ως σούπερ μάρκετ.

Ο χώρος εγκαινιάστηκε το 1962, ως κινηματογράφος, και για δεκαετίες παρέμενε ένα από τα αγαπημένα τοπόσημα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της περιοχής του Παγκρατίου και του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας, έως και το 2019 που σταμάτησε τη λειτουργία του.

Η νέα του χρήση του Πτι Παλαί, ως θέατρο, απαντά στο καίριο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, που θέλει ο χώρος να διατηρήσει τον πολιτιστικό χαρακτήρα του και να παραμείνει ενεργά καλλιτεχνικός.

Στο πνεύμα αυτό και συνεχίζοντας την παράδοση του χώρου, το θέατρο θα διατηρήσει το πρώτο λογότυπο, με το οποίο η Αθήνα γνώρισε το Πτι Παλαί.

Από τη νέα θεατρική σεζόν σχεδιάζονται ειδικές δράσεις για τους παλιούς φίλους του χώρου, αλλά και τους κατοίκους της περιοχής.

Εξήντα δύο χρόνια μετά το πρώτο του άνοιγμα, λοιπόν, το Πτι Παλαί ξανασυστήνεται στο κοινό με δύο μεγάλες θεατρικές παραγωγές. Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2024 θα κάνει πρεμιέρα το «Τριαντάφυλλο στο στήθος», του Τέννεσσι Ουίλιαμς, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Γιωργή Τσουρή. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα βρίσκονται η Μαρία Καβογιάννη (Σεραφίνα) και ο Μάκης Παπαδημητρίου (Αλβάρο). Μαζί τους θα είναι οι Ζώγια Σεβαστιανού, Φοίβος Ριμένας, Βάλια Παπακωνσταντίνου, Τόνια Μαράκη, Στρατής Χατζησταματίου, Ορνέλα Λούτι, Λυδία Γιαννουσάκη και Κατερίνα Μεφσούτ. Η προπώληση εισιτηρίων για την παράσταση αναμένεται να ανοίξει τον Ιούλιο.

Στα μέσα Δεκεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα «Ο Φιάκας» του Δημοσθένη Μισιτζή, μία κλασική κωμωδία του νεοελληνικού μας θεάτρου, που πρωτοανέβηκε το 1870. Το έργο διασκευάζουν και σκηνοθετούν ο Γιωργής Τσουρής και ο Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος. Στον θίασο συναντάμε τους Θάνο Τοκάκη, Ηρώ Μπέζου, Θανάση Δόβρη, Ευαγγελία Καρακατσάνη και τον Γιωργή Τσουρή. Μουσικός επί σκηνής ο Yoel Soto.

Περισσότερες πληροφορίες για τις παραστάσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.

