Σπονδυλική Στήλη: Αντιμετώπιση παραμορφώσεων με χειρουργική πλοήγηση

Σκολίωση ονομάζεται η πλάγια κλίση και στροφή των σπονδύλων, η τρισδιάστατη δηλαδή παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης, η οποία ταξινομείται σε τέσσερις τύπους:

• Ιδιοπαθής σκολίωση

• Συγγενής σκολίωση

• Νευρομυϊκή σκολίωση

• Συνδρομική σκολίωση

«Συνήθως, εμφανίζεται κατά την εφηβική ηλικία (80% των περιπτώσεων αφορούν εφήβους, αποτελώντας το 1,5% - 4,5% του μαθητικού πληθυσμού), αλλά μπορεί να παρουσιαστεί ακόμη και σε πιο μικρές ηλικίες. Στην ενήλικη ζωή, σοβαρές μορφές σκολίωσης μπορούν να προκύψουν από παραμελημένες περιπτώσεις εφηβικής/παιδικής σκολίωσης ή λόγω εκφύλισης (γήρανσης) της σπονδυλικής στήλης.

Παρά τις πολλαπλές έρευνες που έχουν διεξαχθεί για περισσότερο από πενήντα χρόνια, οι περισσότερες περιπτώσεις σκολίωσης παραμένουν αιτιολογικά άγνωστες. Το 85%-90% από αυτές αποκαλούνται «άγνωστης αιτιολογίας» ή «ιδιοπαθείς» σκολιώσεις, ενώ οι υπόλοιπες περιπτώσεις, που τα αίτιά τους είναι γνωστά, αποτελούν μόλις το 10%-15%», αναφέρει ο κ. Μάριος Λυκίσσας Διευθυντής Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

«Μια ακόμη πάθηση της σπονδυλικής στήλης είναι η κύφωση, μια παραμόρφωση που δημιουργεί σκυφτή στάση του κορμού. Κάθε άνθρωπος έχει φυσιολογική κύφωση στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής του στήλης που κυμαίνεται από 20ο έως 45ο, συνεπώς οτιδήποτε άλλο πέραν αυτής θεωρείται παθολογικό.

Η κύφωση είναι μια πάθηση που εμφανίζεται από την παιδική έως την τρίτη ηλικία. Όταν εμφανίζεται σε νεαρά άτομα, συχνότερα αφορά αγόρια στην εφηβεία.

Αυτή η ανωμαλία στη στάση του σώματος μπορεί να προκληθεί από μια πάθηση της σπονδυλικής στήλης γνωστή ως νόσος Scheuermann. Σε πιο προχωρημένες ηλικίες, παθήσεις όπως η οστεοπόρωση μπορεί να προκαλέσουν σημαντική κύφωση, καθώς η σπονδυλική στήλη υφίσταται κατάγματα και η ελαστικότητα και η ισορροπία του κορμού χάνονται σταδιακά.

Τόσο η κύφωση, όσο και η σκολίωση μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω της χειρουργικής πλοήγησης και της ρομποτικής πλοήγησης με την βοήθεια πλέον και της τεχνητής νοημοσύνης, απαλλάσσοντας τους ασθενείς για πάντα από την παραμόρφωση της σπονδυλικής τους στήλης. Στο Metropolitan Hospital, οι εξειδικευμένοι χειρουργοί σπονδυλικής στήλης, είναι οι μοναδικοί στην Ελλάδα που διαθέτουν στα χέρια τους το πρωτοποριακό ρομποτικό σύστημα Excelsius GPS το οποίο επιτρέπει την αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη που έχει ένδειξη να χειρουργηθεί. Έχει πλέον χρησιμοποιηθεί για έναν σημαντικό αριθμό επεμβάσεων σε ενηλίκους και σε παιδιά με σκολίωση, προσφέροντας εξατομικευμένο σχεδιασμό σε κάθε ασθενή», τονίζει ο ειδικός.

Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν την χειρουργική πλοήγηση;

• Τρισδιάστατη απεικόνιση της σπονδυλικής στήλης και της θέσης των χειρουργικών εργαλείων και εμφυτευμάτων με υψηλή απεικονιστική ακρίβεια

• Δυνατότητα προσχεδιασμού της χειρουργικής επέμβασης και προεπιλογής των εμφυτευμάτων

• Συνδυασμός χειρουργικής πλοήγησης και ρομποτικής καθοδήγησης

• Μηδενικές πιθανότητες τραυματισμού των νευρικών στοιχείων

• Σημαντική μείωση του χρόνου νοσηλείας

• Ταχεία επιστροφή στις δραστηριότητες

Το ρομποτικό σύστημα είναι ενδεδειγμένο για την αντιμετώπιση της σκολίωσης και της κύφωσης;

«Η ρομποτική πλοήγηση σχεδιάστηκε αρχικά για ασθενείς που πάσχουν από παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης στους οποίους η διαδικασία τοποθέτησης των εμφυτευμάτων είναι εξαιρετικά απαιτητική. Τα πλεονεκτήματά του περιλαμβάνουν την ευκολία και την ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, αλλά και τη μείωση της πιθανότητας πρόκλησης νευρολογικής βλάβης.

Όμως εξίσου εντυπωσιακή είναι και η διόρθωση της σκολίωσης ή της κύφωσης, ενώ η χρήση του ενδείκνυται και για άλλες παθήσεις», συμπληρώνει όπως:

• Σπονδυλική στένωση

• Δισκοπάθεια-εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου

• Κατάγματα της σπονδυλικής στήλης

• Σπονδυλολίσθηση

• Όγκοι της σπονδυλικής στήλης

Γιατί ένας ασθενής με σκολίωση ή κύφωση να προτιμήσει να χειρουργηθεί με τη ρομποτική τεχνολογία αντί με την συμβατική;

«Τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές, επισημαίνουν σαφώς την υπεροχή της ρομποτικής τεχνολογίας τόσο στην ασφάλεια του ασθενούς, όσο και στην επίτευξη ιδανικών αποτελεσμάτων από αισθητική και λειτουργική σκοπιά. Συγκριτικά με τις συμβατικές επιλογές και τεχνικές χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης, το ρομποτικό σύστημα προσφέρει πληθώρα πλεονεκτημάτων», επισημαίνει ο κ. Λυκίσσας.

Συγκεκριμένα:

• Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα νευρολογικής βλάβης

• Εξασφαλίζει απόλυτη ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

• Εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή διόρθωση της σκολίωσης

• Μειώνει σημαντικά το χειρουργικό χρόνο

• Μειώνει σημαντικά τις απώλειες αίματος

• Μειώνει σημαντικά την παραμονή στο νοσοκομείο

• Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα μιας νέας επέμβασης στο μέλλον

Υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στη χρήση της χειρουργικής πλοήγησης;

«Δεν υπάρχει ηλικιακός περιορισμός στη χρήση της χειρουργικής πλοήγησης για την αντιμετώπιση της σκολίωσης και της κύφωσης. Η ρομποτική μπορεί να είναι χρήσιμη για ασθενείς όλων των ηλικιών, από παιδιά έως και ενήλικες. Οι επιλογές της θεραπείας πρέπει να είναι εξατομικευμένες για κάθε ασθενή, λαμβάνοντας υπόψιν τη σοβαρότητα της κατάστασής τους, την ηλικία και την υγεία τους γενικότερα», καταλήγει ο κ. Λυκίσσας.

*Το Metropolitan Hospital διαθέτει Κέντρο Σκολίωσης Παίδων και Εφήβων, καθώς και Κέντρο Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης, τα οποία παρέχουν μια αποκλειστική λύση που συνδυάζει το ρομποτικό σύστημα Excelsius GPS, τη διεγχειρητική πλοήγηση O-arm Navigation ΙΙ και τη διεγχειρητική νευροφυσιολογική παρακολούθηση για την αντιμετώπιση της σκολίωσης και της κύφωσης. Αυτά τα συστήματα προσφέρουν εξαιρετική ευκολία και ακρίβεια στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων και επιτυγχάνουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με βάση μελέτη του Κέντρου Χειρουργικής της Σπονδυλικής Στήλης, ο μέσος όρος διόρθωσης της παραμόρφωσης υπερβαίνει το 90% σε σύγκριση με τον αρχικό βαθμό, ενώ σε πολλούς ασθενείς επιτυγχάνεται το 100%. Αυτό το ποσοστό διόρθωσης της σκολίωσης θεωρείται παγκοσμίως υψηλό και συνδέεται άμεσα με την επιλογή των καταλληλότερων εμφυτευμάτων με την υποστήριξη της ρομποτικής τεχνολογίας και της πλοήγησης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.