Σήμερα Παρασκευή , Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Β και κυρίως στην Α Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 , και στα Δ και Ν τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 34 με 36 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 36 με 38 , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 39 βαθμούς

Το Σ/Κ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα , και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι Β άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 και τοπικά στα ΝΑ τα 7 μποφόρ.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αίθριος , με αραιή συννεφιά το πρωί. Άνεμοι: Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

