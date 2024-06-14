Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σήμερα Παρασκευή τοπικές βροχές στα Β – ΒΑ, η θερμοκρασία σε βαθμιαία πτώση που θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα το Σάββατο.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Παρασκευή , Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη  , με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Β και κυρίως στην Α Μακεδονία και τη Θράκη. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.   Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6  , και στα Δ και Ν τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Β έως 34 με 36 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 36 με 38 , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως  39 βαθμούς

Το Σ/Κ η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω  πτώση σε όλη τη χώρα , και θα επανέλθει κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.  Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και οι Β άνεμοι στο Αιγαίο  θα φτάνουν τα 6 και τοπικά στα ΝΑ τα 7 μποφόρ.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Αίθριος , με αραιή συννεφιά το πρωί. Άνεμοι: Δ – ΒΔ  4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 βαθμούς. 

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι: ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark