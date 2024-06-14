Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν αυτή την εβδομάδα τη ζωή τους και περίπου 2.000 τουρίστες αποκλείστηκαν στο ινδικό κρατίδιο Σικίμ των Ιμαλαΐων από τις κατολισθήσεις και τις πλημμύρες που σημειώθηκαν έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Ταπλετζούνγκ, η οποία συνορεύει με το Σικίμ, έπειτα από κατολίσθηση μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που παρέσυραν το σπίτι τους ενώ κοιμούνταν, είπαν αξιωματούχοι.

Σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν κατολισθήσεις σε πολλές περιοχές στo Μανγκάν, που καλύπτει την περιοχή βόρεια του Σικίμ και βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της πρωτεύουσας του κρατιδίου, της Γκανγκτόκ, ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση του κρατιδίου αυτού της βορειοανατολικής Ινδίας.

"Βρέχει ασταμάτητα επί 36 ώρες. Ο δρόμος προς το βόρειο Σικίμ έχει καταστραφεί σε πολλά σημεία, αποκόπτοντας τη σύνδεση με την περιοχή", δήλωσε ο Χεμ Κουμάρ Τσέτρι, αξιωματούχος της περιοχής.

"Οι τουρίστες που έχουν αποκλειστεί είναι όλοι ασφαλείς, αλλά δεν έχουμε μπορέσει να τους απομακρύνουμε εξαιτίας των καταστροφών", είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι 11 από αυτούς είναι ξένοι τουρίστες.

Πηγή: skai.gr

