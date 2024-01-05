Το Νεπάλ σταμάτησε να εκδίδει άδειες στους πολίτες του για να εργαστούν στη Ρωσία και στην Ουκρανία μέχρι νεωτέρας, δήλωσε σήμερα Παρασκευή ένας αξιωματούχος, μετά τον θάνατο τουλάχιστον 10 Νεπαλέζων στρατιωτών που υπηρετούσαν στον ρωσικό στρατό.

Το Νεπάλ έχει ζητήσει από τη Ρωσία να μην στρατολογεί πολίτες του στον ρωσικό στρατό και να στείλει αμέσως πίσω στη χώρα των Ιμαλαΐων όλους τους Νεπαλέζους στρατιώτες καθώς και να αποζημιώσει τις οικογένειες εκείνων που σκοτώθηκαν.

Η κυβέρνηση έχει πει πως έως 200 Νεπαλέζοι πολίτες εκτιμάται πως εργάζονται στον ρωσικό στρατό, και ο υπουργός Εξωτερικών Ν. Π. Σαούντ δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RSS πως περίπου 100 Νεπαλέζοι φέρονται ως αγνοούμενοι.

Οι Νεπαλέζοι στρατιώτες, οι αποκαλούμενοι Γκούρκας, είναι γνωστοί για τη γενναιότητα και τις πολεμικές ικανότητές τους, και υπηρετούν στον βρετανικό και τον ινδικό στρατό μετά την ανεξαρτησία της Ινδίας το 1947 βάσει μιας συμφωνίας μεταξύ των τριών χωρών. Δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία με τη Ρωσία.

Η απόφαση να σταματήσει προσωρινά η έκδοση αδειών εργασίας για τη Ρωσία και την Ουκρανία έχει σκοπό να ελαχιστοποιήσει την απώλεια ζωών και θα ισχύσει μέχρι νεωτέρας, δήλωσε ο Καμπιράτζ Ουπρέτι, διευθυντής του τμήματος απασχόλησης αλλοδαπών. "(Το μέτρο αυτό) είναι για την ασφάλεια των πολιτών μας", είπε.

Οι Νεπαλέζοι μετανάστες εργάτες θα πρέπει να λάβουν άδειες εργασίας από την κυβέρνηση προκειμένου να αναλάβουν μη στρατιωτικές θέσεις εργασίας στο εξωτερικό, οι οποίες τους δίνουν το δικαίωμα σε κρατική υποστήριξη σε περιπτώσεις εκτάκτων καταστάσεων ή αποζημίωση για τις οικογένειές τους σε περίπτωση θανάτου.

Εκατομμύρια Νεπαλέζοι υπήκοοι απασχολούνται σε μη στρατιωτικές εργασίες, κυρίως ως εργάτες σε βιομηχανίες και στις κατασκευές στη Νότια Κορέα, τη Μαλαισία και τη Μέση Ανατολή.

Η αστυνομία στο Νεπάλ συνέλαβε 10 ανθρώπους τον περασμένο μήνα έπειτα από κατηγορίες ότι έστειλαν άνεργους νέους για παράνομη στρατολόγηση στον ρωσικό στρατό αφού τους χρέωσαν τεράστια χρηματικά ποσά για ταξιδιωτικές βίζες.

Η Ρωσία εισέβαλε στη γειτονική Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και οι δύο χώρες έχουν εμπλακεί από τότε σε πόλεμο, με τη Μόσχα να αποκαλεί τις ενέργειές της "ειδική στρατιωτική επιχείρηση".

Περισσότεροι από 800 Νεπαλέζοι έχουν βγάλει άδειες εργασίας για μη στρατιωτικές θέσεις εργασίας στη Ρωσία τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ουκρανία.



Η ρωσική πρεσβεία στο Κατμαντού δεν απάντησε σε αίτημα του Reuters για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

