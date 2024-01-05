Κίνα: Ψύχος - ρεκόρ με -40 βαθμούς - Ο πιο κρύος Δεκέμβριος από το 1951

Ρεκόρ χαμηλών θερμοκρασιών καταγράφει το Πεκίνο από το 1951 με τον Δεκέμβρη να χαρακτηρίζεται ο πιο κρύος όλων των εποχών μετά από ένα κύμα ψύχους που έπληξε μεγάλο μέρος της Κίνας.

Οι θερμοκρασίες έπεσαν κάτω από τους -10 βαθμούς Κελσίου, παράλληλα με ισχυρές χιονοπτώσεις και χιονοθύελλες. Οι βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της χώρας παρουσίασαν τις πιο χαμηλές θερμοκρασίες, καθώς ο παγωμένος αέρας μετακινήθηκε νότια από την Αρκτική, με ορισμένες περιοχές να πέφτουν στους -40 βαθμούς Κελσίου.

Το μετεωρολογικό παρατηρητήριο του Πεκίνου κατέγραψε μια περίοδο άνω των 300 ωρών κατά την οποία οι θερμοκρασίες παρέμειναν κάτω από το μηδέν, που είναι η μεγαλύτερη για τον Δεκέμβριο από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές πριν από 72 χρόνια.

Το κρύο ανάγκασε το κλείσιμο πολλών σχολείων και επιχειρήσεων στην κινεζική πρωτεύουσα, λόγω της διακοπής των μετακινήσεων και του άγχους από τις πρόσθετες απαιτήσεις θέρμανσης. Οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί το νέο έτος, αλλά το Πεκίνο παραμένει κρύο, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν λίγο πάνω από το μηδέν μέχρι στιγμής.

Επίσης, πολικές θερμοκρασίες αντιμετωπίζει και Σκανδιναβία αυτή την εβδομάδα, με τις θερμοκρασίες να πέφτουν κατακόρυφα στους -40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Ο μετεωρολογικός σταθμός Kvikkjokk-Arrenjarka στο βόρειο τμήμα της Σουηδίας κατέγραψε -43,6 βαθμούς Κελσίου τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, καθιστώντας αυτή την πιο κρύα θερμοκρασία Ιανουαρίου που γνώρισε η Σουηδία από τότε που σημειώθηκε ρεκόρ -49 Κελσίου το 1999.

Οι χιονοθύελλες έχουν διαταράξει τα ταξίδια σε περιοχές της Στη Σκανδιναβία, κυρίως στη νότια Σουηδία, όπου χρειάστηκε να διασωθούν οι επιβάτες περίπου 1.000 οχημάτων το βράδυ της Τετάρτης, αφού παγιδεύτηκαν από σφοδρή χιονόπτωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.