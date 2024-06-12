Σε εσωκομματική δίνη το ΠΑΣΟΚ - Πρόεδρος υπό αμφισβήτηση ο Ανδρουλάκης

Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ στον απόηχο του αποτελέσματος των ευρωεκλογών για το οποίο κορυφαία στελέχη θέτουν πλέον ευθέως ζήτημα ηγεσίας. Την ίδια ώρα, η ηγετική ομάδα παραπέμπει στο συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του 2025.

Τον χορό έσυρε πρώτος ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και από εκεί και μετά η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ φαίνεται να παίρνει μεγάλες διαστάσεις.

Την Τετάρτη, οι αντιδράσεις κορυφώθηκαν με τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, βουλευτή Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ και αντιπρόεδρο της Βουλής να προχωρά ένα βήμα περαιτέρω αποστέλλοντας επιστολή προς τα μέλη του πολιτικού συμβουλίου του κόμματος, ζητώντας την επίσπευση των διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ.

Ο βουλευτής Αρκαδίας αφού ζήτησε την άμεση σύγκληση των οργάνων, ανέφερε στην επιστολή του ότι οι καταστατικά προβλεπόμενες για το 2025 εκλογικές διαδικασίες για την ηγεσία της παράταξης, πρέπει να επισπευστούν, ώστε μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, να έχουν ολοκληρωθεί.

Την ίδια στιγμή, ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου με άρθρο του στο Πρώτο Θέμα επισήμανε ότι «την ευθύνη έχει η ηγεσία de facto και είναι αυτή η οποία απορρίφθηκε από το πολιτικό σώμα», προσθέτοντας ότι «σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για το κόμμα μας, το λόγο πρέπει να έχουν άμεσα οι φίλοι και τα μέλη, η αληθινή βάση του ΠΑΣΟΚ».

Από την πλευρά του, ο Παύλος Γερουλάνος σχολιάζοντας την επιστολή Κωνσταντινόπουλου ανέφερε ότι «κάθε συνταγμένη πρόταση η οποία θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση του κόμματος, είναι καλοδεχούμενη».

Με σαφείς αιχμές απάντησε στο αίτημα Κωνσταντινόπουλου και στην κριτική η Χαριλάου Τρικούπη, η οποία παρέπεμψε στο καταστατικό του κόμματος.

«Το ΠΑΣΟΚ έχει ανάγκη από κινήσεις εξωστρέφειας, κάτι που δεν υπηρετούν επισπεύδουσες και συντονισμένες δημόσιες παρεμβάσεις από εκείνους, που δήθεν ομνύουν στις θεσμικές λειτουργίες των οργάνων. Δεν θα επιτρέψουμε να βυθιστεί η παράταξη στην εσωστρέφεια και ό,τι χτίστηκε με κόπους και θυσίες τα τελευταία χρόνια, να χαθεί σε λίγες μέρες. Σε κάθε περίπτωση, ο σεβασμός στις καταστατικές λειτουργίες και πρόνοιες είναι ο εγγυητής της ενότητας» αναφέρουν πηγές του κόμματος.

Οι επικρατέστεροι διεκδικητές

Πάντως οι πληροφορίες λένε ότι ήδη συλλέγονται υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί αίτημα προσφυγή στις εσωκομματικές κάλπες έως το τέλος του 2024. Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ως επικρατέστερους για τη διεκδίκηση της προεδρίας του ΠΑΣΟΚ τον Παύλο Γερουλάνο, τον Μανώλη Χριστοδουλάκη, τον Παύλος Χρηστίδη και τη Νάντια Γιαννακοπούλου που ήταν η πρώτη που έθεσε ζήτημα ηγεσίας.



Πηγή: skai.gr

