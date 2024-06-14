Ο Ben Affleck εθεάθη την Πέμπτη, 13 Μάϊου 2024, να περνάει χρόνο με τη μητέρα του, Chris Anne Boldt, κοντά στο σπίτι που νοικιάζει για 100.000 δολάρια τον μήνα, στο Brentwood.

Την ίδια ημέρα που η σύζυγός του, Jennifer Lopez, συναντήθηκε με την 18χρονη κόρη του Violet για μεσημεριανό γεύμα. Ο ηθοποιός, όπως γράφει η «Daily Mail», εθεάθη να βγαίνει από το αυτοκίνητό του και να συναντά τη μητέρα του κατά τη διάρκεια της βόλτας με τον σκύλο της.

Ben Affleck meets up with mom Chris Anne Boldt near his $100K-per-month Brentwood rental home as wife Jennifer Lopez grabs lunch with his teen daughter Violet in LA https://t.co/8qx2fT5kIP — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 14, 2024

Η έξοδός του έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου έφερε τη μαμά του να συναντήσει την πρώην σύζυγό του, Jennifer Garner, εν μέσω των φημών για προβλήματα στον γάμο του με τη Λόπεζ.

Τον περασμένο μήνα, ο Affleck και η σύζυγός του, JLo, πυροδότησαν φήμες ότι οδεύουν προς διαζύγιο, αφού εκείνος μετακόμισε από το συζυγικό τους σπίτι.

Το ζευγάρι έχει κάνει ελάχιστες δημόσιες εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες, ενώ η καλλιτέχνις «τροφοδότησε» περαιτέρω τις συγκεκριμένες φήμες όταν ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την περιοδεία της για να επικεντρωθεί στην οικογένειά της.

Την περασμένη εβδομάδα, αναφέρθηκε ότι το ζευγάρι έθεσε προς πώληση την έπαυλή του στο Μπέβερλι Χιλς, αξίας 60 εκατ. δολαρίων, την οποία αγόρασαν μαζί τον Μάιο του 2023, εν μέσω των συνεχιζόμενων φημών περί διαζυγίου.



Πηγή: skai.gr

